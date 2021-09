Tsunoda surpris d'avoir été confirmé si tôt par Red Bull

Jusqu'à présent, les débuts de Yuki Tsunoda en Formule 1 ne se sont pas vraiment passés comme prévu. Le benjamin du plateau a débarqué dans l'élite avec une faible expérience en monoplace : deux saisons de F4 au Japon, puis deux campagnes en Europe en FIA F3 et en F2, où il a impressionné avec la troisième place en tant que rookie.

En Formule 1, Tsunoda est à la peine par rapport à son coéquipier Pierre Gasly, ce dernier en grande forme : le pilote nippon a encaissé un 13-0 en qualifications, avec une demi-seconde de déficit en moyenne sur les séances représentatives. Surtout, il multiplie les accidents en essais libres et en qualifications, certaines sorties de piste l'ayant ainsi relégué en fond de grille. Tout cela n'a pourtant pas empêché Red Bull et AlphaTauri de le reconduire au sein de la petite Scuderia pour une deuxième saison.

"À vrai dire, ma première moitié de saison a été assez irrégulière, alors de mon côté j'étais un peu surpris", confie Tsunoda. "Je reste l'an prochain, tout d'abord merci à l'équipe. Nous avons décidé de rester l'an prochain ; pour cette année, nous allons juste apprendre autant que possible. Et nous allons nous amuser en 2022."

Plus précisément, pourquoi le Japonais était-il surpris ? "Parce que je ne cessais d'avoir des accidents et j'ai fait dépenser beaucoup d'argent à l'équipe", répond-il sans langue de bois. "Je n'ai pas bien fini la première moitié de saison, surtout en Hongrie, quand j'ai percuté le mur en EL1 et gâché une séance entière – presque deux. D'après Franz [Tost, directeur de la Scuderia AlphaTauri] et Helmut [Marko, conseiller sportif de Red Bull], il faut des résultats plus constants et davantage de pilotage, ainsi que de la discipline dans les séances, et je n'ai pas pu m'améliorer lors de la première moitié de saison. Voilà pourquoi."

Tsunoda le reconnaît : presque candide, il ne s'attendait pas à ce que le niveau soit si élevé dans la catégorie reine du sport automobile, et cette saison 2021 s'avère donc plus difficile que prévu. "Surtout la première course", indique celui qui a marqué deux points pour son premier Grand Prix. "Je ne savais pas ce qui allait se passer en Formule 1 et j'attaquais à fond dans quasiment chaque séance. À ce moment-là, je me sentais très bien, et je pense que je pilotais très bien."

"Je pense qu'à partir d'Imola [où il a eu un accident dès son premier tour lancé en Q1, ndlr], surtout après les qualifications, j'ai peut-être perdu un petit peu de confiance et j'ai commencé à la reconstruire. Ça complique les choses. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit si difficile en Formule 1, car même en formules de promotion, si je percutais le mur, je ne perdais jamais autant de confiance. C'est un problème majeur. J'essaie donc d'aller crescendo et de faire des tours plus constants, des séances plus constantes."

"De plus, au début de la saison, les attentes étaient trop élevées. Je pense que c'est pour ça que la première course s'est bien passée mais qu'après ça devenait juste déroutant ; chaque séance, chaque semaine, c'est devenu un cercle vicieux. Comme les trois dernières courses : je n'étais peut-être pas performant en qualifications, mais je crois avoir commencé à apprendre un peu plus sur la voiture, donc je pense que ça se passe bien."

Tsunoda a marqué 18 des 84 points d'AlphaTauri cette saison et occupe la 13e place du championnat des pilotes, à égalité de points avec Lance Stroll juste derrière lui.