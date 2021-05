Le GP de Styrie remplace la Turquie, le GP de France change de date

Annoncé le 28 avril dernier comme le remplaçant du Grand Prix du Canada pour le week-end du 11 au 13 juin, le GP de Turquie a officiellement été reporté ce vendredi, un peu plus de deux semaines après cette première annonce. Conséquence de cette situation : un second GP est ajouté en Autriche et le GP de France est avancé d'une semaine.

La situation, forcément déjà tendue sur fond de crise sanitaire mondiale qui perdure, s'est fortement dégradée au moment où la Turquie a été placée sur la liste rouge des pays touchés par le COVID-19 par la Grande-Bretagne, le 7 mai dernier. Cette mesure implique que les voyageurs doivent obligatoirement se soumettre à une quarantaine de 10 jours s'ils ont visité l'un de ces États dans les semaines précédant leur arrivée sur le sol britannique. Surtout, les exemptions pour la F1 qui bénéficient au personnel des écuries et d'autres organisations liées à la discipline ne peuvent pas s'appliquer aux pays figurant sur cette liste rouge.

Après discussions entre les instances de la F1 et les autorités turques, il a donc été décidé de ne pas organiser le Grand Prix prévu à la mi-juin. Toutefois, ce n'est pas forcément une annulation définitive puisque le communiqué de la discipline précise que "le promoteur a demandé que [soit examinée] la possibilité de reprogrammer la course plus tard dans la saison si possible, tout comme la Chine qui a fait la même demande plus tôt cette année".

Ce qui est certain, en tout cas, c'est que le vide laissé par Istanbul a vite été comblé puisque la discipline a annoncé dans le même mouvement que, pour maintenir le nombre de 23 dates prévues au calendrier, une seconde épreuve allait être organisée en Autriche, comme en 2020. Il s'agira, à l'instar du MotoGP qui a fait la même annonce ce vendredi matin, d'un retour du GP de Styrie, qui se tiendra du 25 au 27 juin.

Ces dates auraient normalement dû revenir au Grand Prix de France, sur le Circuit Paul Ricard, mais le communiqué indique que l'épreuve du Castellet est de son côté avancée au week-end du 18 au 20 juin. Précision d'importance : les billets déjà achetés par les spectateurs seront évidemment valables.

"Nous sommes reconnaissants au promoteur turc pour son soutien ces derniers jours et pour avoir reconnu que la situation actuelle en matière de voyages rendait la tenue de la course en juin impossible", peut-on notamment lire dans le communiqué. "Nous sommes également reconnaissants à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et au promoteur du Grand Prix de France pour leur flexibilité, ainsi qu'au promoteur autrichien pour son enthousiasme à accueillir une deuxième course dans un délai très court, suite à l'énorme succès des deux courses en Autriche en 2020."

"La situation actuelle concernant le COVID-19 reste fluide et nous continuerons à la suivre avec les promoteurs et les équipes, mais la Formule 1 a de nouveau montré qu'elle était capable de faire face à ces défis et de s'adapter rapidement pour réduire l'impact sur la saison. Nous sommes également ravis de constater que les fans commencent à revenir sur nos courses, avec jusqu'à 40% de remplissage à Monaco le week-end prochain."

Cette modification du calendrier crée la première série de trois courses consécutives de la saison avec la succession du GP de France et des deux manches au Red Bull Ring. Ce schéma est censé se reproduire à trois autres reprises cette année (Belgique-Pays-Bas-Italie puis Russie-Singapour-Japon et enfin USA-Mexique-Brésil), si toutefois le programme est maintenu tel quel.

Calendrier F1 2021

28 mars GP de Bahreïn Sakhir 18 avril

GP d'Imola Imola 2 mai

GP du Portugal

Portimão 9 mai GP d'Espagne Barcelone 23 mai GP de Monaco Monaco 6 juin GP d'Azerbaïdjan Bakou 20 juin GP de France Le Castellet 27 juin GP de Styrie Spielberg 4 juillet GP d'Autriche Spielberg 18 juillet GP de Grande-Bretagne Silverstone 1er août GP de Hongrie Budapest 29 août GP de Belgique Spa-Francorchamps 5 septembre

GP des Pays-Bas Zandvoort 12 septembre GP d'Italie Monza 26 septembre GP de Russie Sotchi 3 octobre

GP de Singapour Singapour 10 octobre GP du Japon Suzuka 24 octobre GP des États-Unis Austin 31 octobre GP de Mexico Mexico 7 novembre GP de São Paulo Interlagos 21 novembre

GP d'Australie Melbourne 5 décembre

GP d'Arabie saoudite Djeddah 12 décembre GP d'Abu Dhabi Abu Dhabi

partages