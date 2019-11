La F1 va diffuser le Grand Prix du Mexique sur Twitch

Toutes les séances de l'épreuve de Mexico vont être diffusées en direct et gratuitement sur twitch.tv et sur l'application mobile de Twitch dans les six pays suivants : l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse, le Danemark, la Norvège et la Suède. En plus de cette diffusion, de nouveaux éléments interactifs et liés au gaming vont être ajoutés. Cela comprendra notamment la possibilité pour les utilisateurs de la plateforme de prédire la performance des pilotes sur des segments de 10 minutes pendant la course.

L'accord entre la F1 et Twitch ne porte que sur le Grand Prix du Mexique mais, si ce partenariat rencontre le succès, il pourrait être renouvelé pour d'autres GP à l'avenir. Le directeur du numérique et des licences pour la Formule 1, Frank Arthofer, a déclaré : "Twitch a une portée incroyable, une vision créative unique de la couverture médiatique sportive et un public numérique engagé ; c'est un partenaire idéal pour travailler avec nous sur ce projet."

Après s'être fait un nom en diffusant des événements liés aux jeux vidéo, Twitch élargit son offre et souhaite donc diffuser des événements sportifs. "Des millions de gens se branchent sur Twitch chaque jour pour regarder du contenu en direct et constituer des communautés autour de leurs intérêts communs", a expliqué Farhan Ahmed, directeur des partenariats stratégiques de Twitch. "Nous sommes ravis de nous allier à la Formule 1 pour offrir un contenu de sports mécaniques enthousiasmant à notre communauté d'une façon qui est unique, partagée et interactive."