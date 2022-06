L'unique évolution de Haas a pris du retard

Seule écurie du plateau à ne pas avoir introduit d'évolution depuis le début de la saison, Haas F1 pourrait encore repousser l'arrivée d'un nouveau package, qui deviendrait alors l'unique développement majeur apporté à la VF-22 cette saison. Depuis le début du championnat, l'équipe américaine a choisi de ne pas faire évoluer sa monoplace, privilégiant l'exploitation totale de sa spécification initiale pour tenter de gagner en performance. Un choix dicté, en partie, par les leçons tirées de la saison 2019, quand les ingénieurs de l'équipe s'étaient perdus dans les méandres du développement.

Haas travaille néanmoins sur des changements à introduire sur sa F1 2022, et ceux-ci étaient initialement programmés pour le Grand Prix de France, à la fin du mois de juillet. Cette échéance pourrait finalement ne pas être tenue et décalée d'une semaine, pour le Grand Prix de Hongrie. Le travail est légèrement retardé et les techniciens souhaitaient conforter certaines vérifications en soufflerie.

"Ce sera peut-être en Hongrie", a expliqué dans le paddock de Montréal Günther Steiner, directeur de Haas F1. "Nous avons pris du retard parce que nous voulions vérifier autre chose en soufflerie, mais nous sommes désormais pleinement dans la phase de production pour la Hongrie. C'est l'objectif. Nous essayons d'améliorer [la voiture] mais je ne sais pas où ça nous mènera."

Ces futures évolutions devraient être visuellement perceptibles sur la monoplace américaine, et le fait de tout concentrer en un seul package nourrit des attentes. "J'espère que ce sera un grand pas en avant en termes de performance", confirme Günther Steiner. "Je me fiche de l'apparence, mais on verra une différence."

Il s'agira quoi qu'il en soit de l'unique salve de nouveautés dont bénéficiera la VF-22. "On passera à la voiture de l'année prochaine", prévient Günther Steiner en évoquant la suite. "C'est tout, pas d'autres évolutions. On va arrêter de fabriquer des pièces pour cette voiture. On continue toujours à faire du développement et, évidemment, si on trouve quelque chose sur cette voiture qui nous donne un gros avantage, on le fait. Mais on ne travaille pas spécifiquement pour un [autre] gros package sur cette voiture."

Avant le Grand Prix du Canada ce week-end, Haas occupe la huitième place du championnat constructeurs avec 15 points, tous inscrits par Kevin Magnussen.

Propos recueillis par Adam Cooper