Le programme du GP des États-Unis F1

Après un passage en Asie, la Formule 1 version 2022 entame sa tournée des Amériques par le circuit du même nom, au Texas, pour sa seconde course sur le territoire des États-Unis cette année, après Miami.

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end. Il y a sept heures de décalage avec Austin.

Date Séance Horaires Chaîne Vendredi 21 octobre

Essais Libres 1 21h00 - 22h00 Canal+ Sport 360

Essais Libres 2 00h00 - 01h30 Canal+ Sport 360

Samedi 22 octobre

Essais Libres 3 21h00 - 22h00 Canal+ Sport Qualifications 00h00 - 01h00 Canal+ Sport Dimanche 23 octobre

Course 21h00 Canal+ Sport 360 C8

Infos et palmarès

Le COTA a fait son apparition au calendrier de la F1 en 2012 et, comme beaucoup de tracés modernes arrivés dans la discipline, il est l’œuvre de l'architecte Hermann Tilke. Il se distingue de nombre de ses créations par le dénivelé et les enchaînements qu'il propose, ces derniers reprenant certains monuments d'autres pistes comme les virages 3 à 6 inspirés de Maggots-Becketts-Chapel à Silverstone ou encore 16 à 18 inspirés du quadruple gauche d'Istanbul.

Le circuit est sans doute toutefois plus connu pour son premier virage (qui s'inspire de celui du Red Bull Ring), en montée et avec une piste qui s’élargit au fur et à mesure que l'on s'approche de la corde. Il est aussi fameux, plus négativement, pour ses bosses, liées au fait que le terrain sur lequel le tracé a été bâti n'est pas stable, qui sont régulièrement au centre de travaux de plus ou moins grande envergure.

Ce circuit a accueilli la F1 sans interruption entre 2012 et 2019, avant que la pandémie de COVID n'oblige à l'annulation de la course en 2020. En dépit de cette courte histoire, deux éditions ont vu le titre se jouer à Austin, toujours en faveur de Lewis Hamilton. En 2015, d'abord, où le Britannique l'a emporté au terme d'une course animée dans des conditions changeantes face à Nico Rosberg, et en 2019, où Valtteri Bottas a gagné mais n'a pas pu empêcher Hamilton, second, d'être sacré.

Longue de 5,513 km et composée de 20 virages, la piste du Circuit des Amériques sera empruntée dans sa version habituelle. En course, il faudra boucler 56 tours, pour une distance totale de 308,405 km.

Les records