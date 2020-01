Pour vaincre Hamilton, Bottas a besoin de constance

Lewis Hamilton paraît effectivement quasi invincible depuis le début de l'ère hybride, ayant remporté cinq des six derniers titres mondiaux en jeu, ne s'inclinant que pour cinq points en 2016 face à Nico Rosberg. Valtteri Bottas, lui, sort de sa meilleure saison chez Mercedes avec quatre succès et le titre honorifique de vice-Champion, mais il a tout de même échoué à 87 longueurs de son partenaire.

Comment inverser une tendance désormais bien installée depuis trois ans ? Bottas a l'intention de se montrer plus fiable en évitant les fautes coûteuses, par exemple son accident au Grand Prix d'Allemagne, où il occupait la quatrième place à seulement trois secondes du second lorsqu'il est sorti de la piste et a percuté le mur.

Lorsqu'il lui est demandé ce qu'il doit faire pour enfin vaincre Hamilton en 2020, le Finlandais répond : "C'est relativement clair pour moi. Nous travaillons vraiment avec les ingénieurs et avec l'équipe sur mon programme de développement. Nous nous focalisons particulièrement sur la semaine de course, et l'ultime point à améliorer pour mes performances est la constance. Il y a aussi le fait de mieux s'adapter à des circonstances différentes, mais le principal, c'est de faire le moins d'erreurs possible."

"Il y a des séances qualificatives où j'ai commis des erreurs qui ont compromis le dimanche, et il y a des courses où j'ai commis des erreurs, par exemple Hockenheim, où j'ai perdu beaucoup de points. Il s'agit donc de s'en débarrasser [des erreurs, ndlr]."

"Je pense pouvoir encore améliorer beaucoup de choses. Ce sont de petits détails çà et là, dont beaucoup sont liés au style de pilotage et à la gestion des pneus. Mais c'est bien mieux que l'an dernier. En minimisant ces erreurs, en trouvant le bon état d'esprit, je serai capable d'atteindre mon meilleur niveau à chaque week-end – c'est ce qui est compliqué, comme dans n'importe quel sport."

"On dirait que je dois creuser très profondément pour trouver quelque chose de plus de mon côté – comment je peux être un meilleur pilote, comment je peux être plus performant, comment je peux mieux travailler avec les ingénieurs. Cela me fait certainement continuer à travailler dur, car ce n'est simplement pas facile de le battre. Cela demande beaucoup. Cela me motive chaque jour."

Nombre d'observateurs estimeraient peut-être qu'il y a une simple différence de talent pur entre Hamilton et Bottas, mais c'est une explication à laquelle l'intéressé n'adhère pas. "J'aurais vraiment du mal à l'accepter, qu'un pilote puisse faire quelque chose dont je ne suis pas capable. J'accepte complètement que Lewis ait remporté le titre [2019], car il a été meilleur que moi sur l'ensemble de la saison. Il m'a battu à la régulière. Mais je crois qu'il y a toujours quelque chose que je peux mieux faire, et je peux éradiquer ces faiblesses. Peut-être que je suis un peu plus têtu", conclut Bottas.