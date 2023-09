Un vainqueur des 24H du Mans comme réserviste McLaren F1 en 2024 !

Après le volte-face d'Álex Palou, qui a finalement décidé de ne pas quitter Chip Ganassi Racing en IndyCar, McLaren avait besoin pour la saison prochaine d'un nouveau réserviste en F1. Et à la surprise générale, c'est Ryo Hirakawa, pilote Toyota en Championnat du monde d'Endurance, qui occupera ce rôle l'année prochaine.

Le Japonais, vainqueur des 24 Heures du Mans 2022 aux côtés de Sébastien Buemi et Brendon Hartley au volant de la Toyota GR010 Hybrid #7, rejoint ainsi à l'âge de 29 ans le programme de développement des pilotes de la structure britannique, mais ne délaissera pas pour autant son engagement avec la marque nippone en WEC.

Dans ce cadre, il va aider l'équipe dans des domaines liés au développement du simulateur au McLaren Technology Centre (MTC) et bénéficiera de temps de piste avec un programme d'essais au volant de la MCL35M de 2021.

"Je suis heureux de rejoindre l'équipe McLaren F1 Team en tant que pilote de réserve", a déclaré Hirakawa. "C'est une perspective excitante de travailler avec une écurie aussi respectée et je suis reconnaissant envers Zak [Brown, PDG] et Andrea [Stella, directeur] de me donner cette opportunité. J'ai déjà rencontré l'équipe et fait l'expérience du simulateur au MTC, ce qui m'a permis de me mettre dans le bain. Je suis maintenant parfaitement préparé et concentré pour le reste de l'année 2023."

"J'aimerais également profiter de cette occasion pour adresser deux remerciements. Le premier va à Toyota Gazoo Racing. Je leur suis reconnaissant de m'avoir permis de faire office de pilote pour les deux équipes. Le deuxième remerciement va à Morizo-san [le surnom du président de Toyota, Akio Toyoda], qui m'a soutenu en tant que pilote. Étant lui-même pilote, il m'a conseillé de piloter n'importe quelle voiture qui me donnerait l'occasion de me former. Je veux donc profiter au maximum de cette opportunité et lui rendre sa faveur en lui montrant à quel point j'ai progressé."

McLaren dispose actuellement d'un accord lui permettant de partager les pilotes de réserve d'Aston Martin, Stoffel Vandoorne et Felipe Drugovich.