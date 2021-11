Vainqueur, Hamilton ne s'attendait pas à une telle performance

"Le succès est toujours plus doux quand on fait face à l'adversité. C'est l'un des plus beaux sentiments que j'aie ressentis lors d'une victoire." Cette 101e victoire de sa carrière en Formule 1 n'aura pas été offerte sur un plateau à Lewis Hamilton, mais le pilote Mercedes a pris un grand plaisir lors de ce Grand Prix de São Paulo – "l'une des courses les plus fun que j'aie connues depuis longtemps" – et savoure désormais un triomphe qui marquera sa carrière.

Exclu des qualifications en raison d'un DRS non conforme, Hamilton est remonté à la cinquième place lors des Qualifs Sprint ; pénalisé de cinq places sur la grille du Grand Prix pour changement de moteur, il est passé de la dixième à la troisième position en l'espace de cinq tours avant de se lancer à la chasse des Red Bull.

Hamilton a fait la jonction avec le leader Max Verstappen, son rival pour le titre, aux alentours de la mi-course, et le duel au sommet entre les deux hommes a duré plus de 25 tours, avec plusieurs passes d'armes à la clé, dont une litigieuse qui a vu Verstappen ne pas laisser de place à son adversaire lorsque ce dernier l'a attaqué par l'extérieur au virage 4. Les commissaires ont décidé de ne pas enquêter à ce sujet, et Hamilton a finalement trouvé l'ouverture grâce au DRS et à la puissance de son moteur Mercedes neuf, Valtteri Bottas montant sur le podium pour une belle prestation d'ensemble des Flèches d'Argent.

"Je suis extrêmement reconnaissant. Quelle course. L'équipe a fait un travail fantastique. Valtteri a fait du super travail aujourd'hui pour marquer autant de points que possible", a déclaré Hamilton au micro tendu par Felipe Massa à l'arrivée. "Bref, j'attaquais. Tu sais comment c'est, j'attaquais aussi fort que possible. Mais depuis la dernière place de la grille, avec une autre pénalité de cinq places, je crois que c'était le week-end le plus dur que j'aie connu."

"La dernière fois que je me rappelle avoir vécu un tel week-end, c'est quand j'étais en Formule 3 à Bahreïn – la première course que nous ayons faite à Bahreïn – et McLaren a annulé mon contrat, ou a déchiré mon contrat, et je me rappelle que ma vie était en jeu ce week-end-là", a précisé le Britannique au micro de Sky Sports F1. "J'ai endommagé le fond plat et je partais dernier, puis il y a eu une pré-finale et une finale, alors je suis remonté de la 22e place je crois, puis de la dixième à la première." Hamilton a en effet remporté l'unique édition de l'éphémère Superprix de Bahreïn en 2004 après s'être qualifié 22e sur 31 pilotes et avoir fini la course qualificative au 11e rang.

Max Verstappen et Lewis Hamilton en bataille pour la victoire

En ce qui concerne l'incident avec Verstappen au virage 4, l'Anglais ne souhaite pas polémiquer, même en l'absence de sanction – et d'enquête de la part des commissaires. "Je savais qu'ils allaient arriver à cette décision, que ce soit juste ou non", juge l'intéressé. "Je ne sais pas, je n'ai pas laissé ça me décontenancer, j'ai juste continué la course. Il faut que je revoie les images, mais c'est un incident de course en fin de compte et ça importe peu, j'ai obtenu le résultat dont j'avais besoin."

Surtout, Hamilton savoure le retournement de situation quant au rapport de force entre Red Bull et Mercedes, qui a basculé en faveur de la marque à l'étoile à Interlagos. "En abordant ce week-end, je n'ai jamais, jamais cru que nous serions capables de réduire l'écart comme nous l'avons fait aujourd'hui. Et puis rien n'allait dans notre sens. Mais je pense que cela montre vraiment à tout le monde qu'il faut ne jamais abandonner, peu importe ce à quoi l'on fait face. Il faut juste continuer à attaquer, continuer à se battre, et ne jamais, jamais cesser de se battre. C'est ainsi que j'ai abordé ce week-end, j'ai trouvé l'inspiration tout autour de moi."

"C'est comme si c'était ma première victoire, car j'ai l'impression de ne pas avoir gagné depuis longtemps." Hamilton n'avait remporté qu'un des huit Grands Prix précédents ; ce succès lui permet de réduire l'écart à 14 points sur Verstappen au classement général.