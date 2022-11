Des médailles FIA pour les vainqueurs F1 à partir d'Abu Dhabi

En plus du trophée de la victoire, chaque vainqueur de Grand Prix de Formule 1 se verra désormais remettre une médaille par la FIA. Cette médaille, censée permettre aux pilotes de conserver un souvenir personnel de leur succès, sera remise dans le cadre de la cérémonie du podium. Et ce nouveau rituel va démarrer dès ce dimanche à Yas Marina, à l'occasion de la dernière manche de la saison 2022.

Même si les pilotes reçoivent des trophées pour les victoires, la plupart d'entre eux sont conservés par les équipes, et notamment en fonction des contrats signés. Les pilotes se font souvent faire des répliques quand ils souhaitent conserver le trophée.

Cette nouvelle médaille FIA vise justement à être un "souvenir personnel unique pour commémorer l'exploit exceptionnel" accompli en remportant la course. Elle est aussi destinée à mettre en avant l'Histoire dans laquelle chaque vainqueur de Grand Prix s'inscrit. La course de ce dimanche marque le 1079e GP du Championnat du monde de Formule 1 depuis 1950, et la médaille sera gravée en conséquence.

Les médailles ont déjà fait leur retour en Formule 1 en 2021 à l'occasion des courses sprint, puisqu'elles sont désormais systématiquement remises aux trois premiers de ces épreuves courtes du samedi.

En 2009, l'ancien patron de la F1 Bernie Ecclestone avait voulu introduire un système de médailles pour décider du sort du Championnat du monde, en attribuant aux trois premiers des médailles d'or, d'argent et de bronze. Il prévoyait que le titre serait décidé en fonction de celui qui accumulerait le plus de médailles d'or, et ce en lieu et place du système de points. Mais ce projet a finalement été abandonné malgré les efforts du Britannique pour essayer de le remettre à l'étude pour 2010.