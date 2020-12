Bottas et son chat noir : "Je préfère en rire !"

Valtteri Bottas vient de conclure sa quatrième année chez Mercedes en Formule 1, quatre années et autant d'échecs pour un pilote désormais double vice-Champion du monde. Ce dernier s'est classé à 124 points de son coéquipier Lewis Hamilton, malgré une course de moins pour ce dernier lors d'une campagne qui n'en comptait "que" 17.

Une fois lancée après le report lié à la pandémie de COVID-19, la saison 2020 a pourtant bien commencé pour Bottas, qui a remporté le premier Grand Prix de la saison en Autriche et a conservé la tête du championnat lors de la manche suivante. Cependant, par la suite, Hamilton a engrangé 310 points en 14 courses, le Finlandais 180 en 15 épreuves avec une seule victoire à la clé.

Il est vrai que le sort ne lui a pas toujours été favorable, avec une crevaison à Silverstone et une panne au Nürburgring qui lui ont fait perdre deux probables deuxièmes places. Bottas a aussi été handicapé par de nouvelles crevaisons à Bahreïn et une bévue de son équipe au stand à Sakhir. Cependant, le pilote Mercedes s'est également fait remarquer par une prestation catastrophique à Istanbul avec six pirouettes dans des conditions d'adhérence précaires et par son incapacité à doubler des monoplaces de milieu de tableau à Monza quand la victoire était légitimement à sa portée. En revanche, avec cinq pole positions en 17 Grands Prix, il a réalisé la meilleure saison de sa carrière le samedi.

"Si je regarde cette année, je peux en tirer beaucoup de points positifs", analyse Bottas. "J'ai pu progresser dans de nombreux domaines. Certes, pas assez pour remporter le titre, mais je continue de travailler dur. Il y a eu des courses où je n'ai pas eu de chance et j'ai perdu des points, mais il y a aussi eu des courses où Lewis était meilleur que moi, et c'est ainsi qu'il a fait la différence."

"Parfois, ça se jouait vraiment à pas grand-chose – que ce soit les qualifications, la stratégie que je voulais ou qu'il voulait en course. Dans ce sport, la différence de points peut paraître très grande, mais en fin de compte, ça se joue à pas grand-chose et je n'ai pas été capable d'être aussi régulier que Lewis au meilleur niveau cette année. Je vais continuer de m'efforcer de m'améliorer là-dessus pour l'avenir, car je sens que je progresse chaque année. Cela me donne de l'espoir et de la motivation, surtout pour l'an prochain."

Bottas ne veut toutefois pas minimiser l'impact de la malchance qu'il a subie en 2020, et révèle à ce sujet une anecdote étonnante : "J'ai une résidence dans le sud de la France, et il y a un chat noir qui vient tous les jours, donc j'ai commencé à le nourrir et il ne cesse de revenir. Je peux vous promettre que je ne vais plus nourrir ce chat noir !"

"Si je devais faire la liste de toute la malchance que j'ai eue en course cette année, elle serait assez longue. Devrais-je en pleurer ou en rire ? Je préfère en rire. Parmi ces choses-là, il y en a auxquelles on ne peut rien faire, et je ne suis pas superstitieux. Ce que je disais sur le chat, c'était une blague. Ça arrive, c'est tout. On peut avoir une série de malchance, qui peut durer des années ou être brève. J'espère que les choses s'équilibreront à un moment. Ce serait bien."

Bottas ne cache pas être un peu usé par la confrontation avec le redoutable Lewis Hamilton mais se satisfait des résultats obtenus… en attendant mieux. "Pour un pilote qui fait partie de la meilleure écurie de la saison, être deuxième ne peut pas être si satisfaisant que ça. Mais c'est quelque chose de pouvoir contribuer à l'équipe cette saison, d'avoir remporté le quatrième titre des constructeurs avec moi dans l'équipe et le septième d'affilée pour nous."

"[Deuxième], c'est mieux que d'être troisième, c'est sûr. J'imagine que j'aurai un petit trophée à ramener à la maison, et je suis sûr que quand je serai vieux et j'aurai les cheveux gris, je pourrai me dire 'j'étais second cette année-là'. Mais j'espère avoir un plus grand trophée un jour", conclut-il.

Propos recueillis par Luke Smith et Alex Kalinauckas

