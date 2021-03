Bottas a suivi un entraînement "extrême" en Finlande

Pour la cinquième année de suite, Valtteri Bottas aborde la saison à venir avec une Mercedes qui, il le sait, peut lui permettre de remporter le titre mondial de Formule 1. Jusqu'à présent, le Finlandais a toutefois toujours buté sur son redoutable coéquipier Lewis Hamilton ; l'an dernier, il a vu ses chances s'envoler lors d'une dernière partie de saison catastrophique (en partie à cause de problèmes de fiabilité ou d'erreurs de son écurie), où il n'a marqué que 62 points sur les sept derniers Grands Prix. C'était moins que Max Verstappen, Sergio Pérez et Carlos Sainz.

Et si la lutte face à Hamilton est particulièrement dure, notamment psychologiquement, Bottas persévère ; il s'est préparé durant l'intersaison à son domicile monégasque et dans son pays, en Finlande.

"J'ai eu la bonne quantité de vacances, puis j'ai fait un bon bout de préparation physique, et de ce côté-là, je me sens très solide", déclare le pilote Mercedes. "Pareil mentalement, on dirait que tout est bien équilibré dans ma vie, et je prends du plaisir ici, je suis occupé avec l'équipe et je me prépare pour la saison. Pour l'instant, tout est parfait."

"Bien sûr, ce n'étaient pas complètement des vacances, c'est aussi beaucoup de travail pour gagner en forme physique notamment. Mais j'ai pu faire beaucoup de choses qui me rendent heureux. Il y a eu beaucoup d'entraînement hivernal – un entraînement très extrême notamment. J'ai essayé de maintenir l'attitude du Sisu, de faire des choses qui endurcissent, en somme. C'était bien."

Le Sisu est un concept typiquement finlandais, intraduisible dans la langue de Molière. Il s'apparente au courage, à la ténacité ou encore à la détermination. Des qualités dont Bottas aura indéniablement besoin face à Hamilton, et il en est bien conscient : "Une grande partie de mon travail cette saison se focalise sur l'aspect mental des choses. J'essaie d'être à mon meilleur niveau mentalement lors des Grands Prix et de trouver la bonne approche pour chaque week-end de Grand Prix, d'atteindre plus souvent un état détendu."

Cependant, lorsque nous lui demandons plus précisément sur quoi il travaille et s'il a consulté un psychologue du sport, Bottas répond : "Désolé d'être ennuyeux et pas très instructif, mais c'est quelque chose à quoi je préfère ne pas répondre. C'est privé pour moi, et je ne veux pas partager toutes les techniques. Comme je l'ai déjà dit, c'est quelque chose à quoi j'ai fait davantage attention cet hiver, et j'y ferai davantage attention durant la saison. Et si j'ai besoin d'aide, je me ferai aider par un professionnel. Sinon, j'utiliserai le miroir."

Propos recueillis par Luke Smith