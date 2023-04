Bottas montre enfin sa personnalité : "Je ne me prends pas au sérieux"

Valtteri Bottas, qui a rejoint la Formule 1 en 2013 avec Williams, a peiné à exprimer sa personnalité lors de ses premières années dans l'élite. Cependant, après avoir quitté l'environnement haute pression de Mercedes, il s'est ouvert chez Alfa Romeo.

Le Finlandais est plus actif sur les réseaux sociaux et s'est lancé dans de nouveaux projets avec des marques de gin et de café ; par ailleurs, il a récemment donné une interview inédite au magazine GP Racing, pour laquelle il a posé nu. Impensable il y a quelques années !

S'exprimant auprès des médias au Grand Prix d'Australie, portant un débardeur et des tongs, arborant sa coupe mulet, Bottas a déclaré qu'il était devenu plus aisé pour lui de montrer qui il est vraiment : "En tant que rookie, je ne serais pas venu dans le paddock en débardeur et en tongs, pas même il y a quelques années."

"Maintenant, c'est un peu plus facile. Je ne me prends pas trop au sérieux. Les temps ont vraiment changé, mais le sport est ainsi : quand on est rookie, on est passé par le système et on a quasiment appris comment se comporter. Mais par la suite semble arriver un stade où l'on dit : 'J'assume !'"

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Bottas estime que l'approche business de la F1 a entravé une expression plus badine des jeunes pilotes lors de la dernière décennie, Daniel Ricciardo et Lando Norris étant des exceptions notables.

"C'est compliqué quand on arrive en Formule 1", a confirmé le pilote Alfa Romeo. "Parfois, c'est difficile de voir les vraies personnalités sur la piste. Bien sûr, une fois qu'on fait connaissance avec les pilotes en dehors de la piste, on voit vraiment leur personnalité. Mais la manière dont on donne les interviews, dont on se comporte avec les sponsors, c'est habituellement très standard."

"Lors des dix dernières années, il y a des gens comme Daniel Ricciardo qui ont vraiment montré leur personnalité, c'est bon à voir. Mais c'est comme ça, car il s'agit d'un business sérieux impliquant de grandes entreprises et beaucoup d'argent."