Bottas vise une 102e Q3 d'affilée pour battre son record

Lorsque Valtteri Bottas a rejoint Alfa Romeo en provenance de Mercedes, il était légitime de craindre que le Finlandais se retrouve en fond de grille, compte tenu des résultats récents de l'écurie italo-suisse. À première vue, ce n'est pas le cas : Bottas a signé le sixième meilleur temps du vendredi au Grand Prix de Bahreïn, Alfa Romeo étant la cinquième force du plateau derrière Red Bull, Ferrari, Mercedes et Alpine, ce qui est de bon augure pour la suite du week-end.

Lire aussi : EL2 - Verstappen le plus rapide face aux Ferrari

Un week-end qui avait pourtant bien mal commencé pour Bottas, qui n'a pu effectuer que deux petits tours au début des Essais Libres 1 avant de passer le reste de la séance au garage à cause d'un pépin électrique.

"C'est sûr que ce matin a été décevant", commente le pilote Alfa Romeo. "Tout le monde a fait du bon travail pour déceler le problème et le réparer pour les EL2, car c'était une séance importante. Nous avons fait plein de tours en EL2, ça a sauvé notre journée. Ça, j'en suis content."

"Je me sens positif. C'est sûr qu'il reste des choses à améliorer, mais ce n'est pas mal. Il est toujours délicat de juger selon les chronos, mais au moins nous voyons que nous ne sommes pas loin ; c'est bon signe."

"La sensation lors des longs relais en général était très bonne. Peut-être qu'il nous reste du travail à faire sur un tour, mais ce n'est pas mal. Quand la voiture fonctionne, surtout avec beaucoup de carburant, elle a un équilibre vraiment agréable et elle est bonne à piloter. Elle a un potentiel certain."

Un potentiel certain, mais quel potentiel ? Ce week-end a un certain enjeu pour Bottas, certes purement honorifique : le détenteur du record de 101 qualifications consécutives en Q3, soit 100% de ses Grands Prix avec Mercedes, a l'opportunité de poursuivre sa série à Bahreïn avec Alfa Romeo ou de la voir rejoindre définitivement les livres d'histoire.

Sera-t-il capable d'atteindre le top 10 ce samedi ? "C'est dur à dire", répond-il, préférant attendre d'étudier les données GPS avec son écurie pour établir la hiérarchie avec davantage de certitude. "C'est extrêmement serré, et je suis sûr que certaines équipes ont de la marge pour augmenter la puissance de leur moteur. On verra, mais je pense que nous avons la possibilité de nous battre pour une place en Q3. Et c'est bon à voir."