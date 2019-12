Vasseur a eu la bénédiction de Sauber pour devenir Alfa Romeo

Avant la saison 2019 de F1, l'écurie Sauber a été renommée Alfa Romeo, du nom de la marque italienne, propriété de Ferrari, avec qui l'équipe suisse s'était alliée en 2018 et qui occupait jusque-là le rôle de sponsor titre. Mais en dehors du nom, c'est bien l'entreprise Sauber qui préside aux destinées d'Alfa, les châssis construits à Hinwil ayant symboliquement pris le nom de la marque au trèfle à quatre feuilles tout en conservant le fameux "C" pour le numéro du modèle, qui symbolise bien cette filiation.

Frédéric Vasseur, team principal d'Alfa Romeo, a révélé à Motorsport.com qu'il s'était personnellement assuré que ce changement ne se fasse pas en contradiction avec la volonté du fondateur de l'écurie, Peter Sauber. "Pas du tout, parce que quand nous avons eu la discussion avec Alfa Romeo, la première personne que j'ai appelé était Peter. La réaction de Peter était importante pour moi."

"Il a dit 'si tu penses que c'est un bon pas en avant pour l'équipe, faisons comme ça et je te soutiendrai'. C'était un pas en avant important pour la compagnie. C'est un accord à long terme avec Alfa Romeo et on ne peut construire quelque chose que si on a une visibilité à long ou moyen terme. On ne peut pas bâtir quelque chose avec un projet sur trois mois."

Après un début d'année 2019 prometteur, Alfa Romeo a connu une seconde moitié de saison plus compliquée, avec une série de courses sans points, pour finir huitième du classement constructeurs. Selon Vasseur, toutefois, les signes de progrès sont tout de même positifs, l'écurie ayant inscrit plus de points qu'en 2018 (57 contre 48). "L'an passé, nous venions d'absolument nulle part, et nous avons été très opportunistes pendant la saison. Je dirais qu'en gros nous avons inscrit tous les points que nous pouvions inscrire. Cette saison est un peu différente, et nous avons été un peu moins opportunistes. Nous avons manqué des opportunités."

"Mais au final, nous terminons la saison avec plus de points que l'an passé et c'est un bon progrès. Nous avons progressé de 0,7% [en rythme] par rapport aux top teams, c'est immense. On ne peut pas être totalement satisfaits de cela, il faut faire mieux. Mais je pense que l'on peut être optimiste."