Vasseur : Bottas s'épanouira hors de "l'ombre" de Hamilton

Après avoir passé les cinq dernières saisons au volant d'une Mercedes, dans une équipe qui n'a jamais perdu le championnat constructeurs, Valtteri Bottas a pris la direction d'Alfa Romeo. Le transfert du Finlandais a été acté après l'annonce de l'arrivée de George Russell, protégé de la marque à l'étoile, pour épauler Lewis Hamilton en 2022.

Le septuple Champion du monde a conquis quatre titres et remporté cinquante courses lorsque Bottas était son équipier, ce dernier ne glanant "que" dix succès et deux titres honorifiques de vice-champion, en 2019 et 2020. Et même si Bottas ne devrait plus se battre pour la victoire à l'avant du peloton cette saison, Frédéric Vasseur est convaincu que son nouveau pilote a pris la bonne décision en quittant Mercedes, mettant ainsi un terme à l'écrasante domination de Hamilton en interne.

"Je comprends parfaitement que le sentiment est probablement meilleur pour un pilote lorsqu'il se bat pour la pole position", a indiqué le directeur de l'équipe Alfa Romeo pour Motorsport.com. "Mais d'un autre côté, [Bottas] sera la pièce maîtresse de notre projet. Il sera un pilier pour le développement de l'équipe. Ce ne sera pas comme chez Mercedes, où il a toujours été dans l'ombre de Lewis."

"Il devra se servir de ses propres expériences et être un facteur clé du développement de la structure et de l'équipe. Il est certain qu'il aura plus de responsabilités. Mais je pense qu'il est suffisamment expérimenté pour voir cela comme un engagement, ou comme une responsabilité, disons. Cela contribuera également au développement de Valtteri, c'est certain."

Bottas endossera le rôle de leader à Hinwil et se chargera de former le rookie Guanyu Zhou. De plus, le Finlandais mettra à profit l'expérience acquise chez Mercedes, ce qui, selon Vasseur, sera un "atout" pour l'équipe italo-helvète.

"Même si la philosophie de la voiture sera différente, la manière dont il aborde et gère le week-end, sa vision, seront toujours très utiles", a ajouté le Français. "En plus de cela, je pense qu'il correspond parfaitement à la mentalité de l'équipe. Je suis convaincu que ce sera une bonne motivation."