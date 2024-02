Vasseur fixe le cap de Ferrari : opportunisme, cohérence, efficacité

La Scuderia Ferrari a présenté avec beaucoup de sobriété sa nouvelle monoplace pour la saison 2024. Née du développement mené en cours d'année dernière, mais aussi des remarques essentielles de Charles Leclerc et de Carlos Sainz, elle offre une plateforme technique "complètement nouvelle" selon son concepteur Enrico Cardile.

L'écurie italienne doit désormais concrétiser en piste tout son travail hivernal, sous la houlette d'un Frédéric Vasseur qui entame sa deuxième année à sa tête. Le Français ne choisit pas ses mots au hasard et, s'il ne parle pas de victoire ni d'objectifs chiffrés dans un premier temps, la mission est claire dans la volonté de faire mieux dans tous les domaines.

"Nous devons construire 2024 sur la base de la dernière partie de saison 2023", explique le directeur de Ferrari. "Nous avons connu une bonne deuxième partie de saison l'an dernier, et nous devons aussi nous concentrer sur les faiblesses de 2023 et être beaucoup plus opportunistes en matière de points marqués. On se concentrera là-dessus."

"Je ne peux pas lire l'avenir dans une boule de cristal, je n'ai pas eu le manuel pour ça ! Mais nous devons continuer notre progression de 2023. Nous devons être capables de marquer plus de points, d'être plus performants, c'est sûr, mais plus efficaces aussi, et c'était probablement la plus grande faiblesse l'an dernier. Il y aura des hauts et des bas, comme pour toute équipe. Le plus important est de rester cohérents dans notre approche, de ne pas réagir de manière excessive."

Chaque partie de la voiture a été redessinée.

La SF-24, qui doit prendre la piste à Fiorano avant les essais hivernaux prévus la semaine prochaine à Bahreïn, n'a évidemment pas encore livré tous ses secrets. Sa philosophie, en revanche, s'articule autour d'une seule volonté : faciliter la vie de ses pilotes.

"Chaque partie de la voiture a été redessinée, même si notre point de départ était la direction adoptée l'an dernier dans notre développement", précise le directeur technique Enrico Cardile. "Nous avons pris en compte ce que les pilotes nous ont dit et nous avons transformé ces idées en réalité technique, avec l'objectif de leur donner une voiture qui soit plus facile à piloter et donc plus facile à pousser jusqu'à la limite. Nous ne nous sommes fixé aucune contrainte de conception autre que celle de livrer une voiture de course solide, qui puisse reproduire en piste ce que nous avons vu en soufflerie."