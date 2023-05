Vasseur dément toute offre de Ferrari pour recruter Hamilton

Frédéric Vasseur a démenti ce jeudi, dans le paddock de Monaco, les rumeurs parues ces derniers jours dans la presse italienne et évoquant un intérêt de Ferrari pour Lewis Hamilton. Le directeur de la Scuderia assure qu'aucune offre n'a été faite au Britannique, qui n'a toujours pas prolongé son contrat chez Mercedes.

"Pour rire, je pourrais dire qu'il y a deux semaines, vous envoyiez Sainz chez Audi, et qu'il y a une semaine vous envoyiez Leclerc chez Mercedes", a d'abord répondu le Français sur ce sujet. "Vous savez parfaitement qu'à ce stade de la saison, il y aura une histoire différente toutes les semaines. Et nous ne faisons pas d'offre à Lewis Hamilton. Nous ne l'avons pas fait. Nous n'avons pas eu de discussions."

"Je pense que chaque équipe de la grille aimerait avoir Hamilton à un moment donné, ce serait une connerie de ne pas le dire. Et si j'ai discuté avec Hamilton, je l'ai fait presque chaque week-end ces 20 dernières années. Je ne veux pas m'arrêter de discuter avec lui parce que vous me suivez !"

Ces rumeurs pourraient malgré tout avoir un caractère déstabilisant pour Charles Leclerc et Carlos Sainz, mais Frédéric Vasseur préfère là aussi ironiser. "Ils n'ont pas eu besoin de me rassurer la semaine dernière quand on les envoyait chez Sauber, ou Charles chez Mercedes !" rétorque-t-il. "Ils ne sont pas venus me dire 'Fred, ne t'inquiète pas, ce n'est pas vrai'. On est habitués à ça, et on sait que chaque semaine il y aura une nouvelle rumeur. On est tout simplement concentrés sur notre travail."

On s'est mis d'accord sur le fait que l'on parlera contrat plus tard, et je ne veux pas changer ça parce qu'il y a eu des rumeurs. Frédéric Vasseur

L'avenir à plus long terme des deux pilotes Ferrari n'est, selon le patron de la Scuderia, absolument pas au cœur des préoccupations du moment. Du côté de Maranello, toute l'énergie est dépensée à faire évoluer la SF-23 pour retrouver de manière pérenne les avant-postes.

"Comme je vous l'ai dit il y a une ou deux semaines, le plus important pour nous est de rester concentrés sur le développement et sur la saison actuelle", insiste Frédéric Vasseur. "Dans quelques mois, on discutera de l'avenir, ce sera le moment de discuter. Je n'ai pas voulu parler de prolongation avec eux, et ça n'a pas changé. Je tiens ma position : le plus important est d'essayer de franchir un cap afin de pouvoir concurrencer Red Bull, et on se concentre là-dessus."

"On s'est mis d'accord sur le fait que l'on parlera contrat plus tard, et je ne veux pas changer ça parce qu'il y a eu des rumeurs disant que Lewis viendrait et que Charles partirait, ou que Carlos partirait. On fait notre job en interne, et je resterai concentré sur ce plan."

Propos recueillis par Adam Cooper

