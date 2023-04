Vasseur déplore la précipitation des commissaires pour pénaliser Sainz

Frédéric Vasseur a fait écho à l'aigreur de Carlos Sainz à l'issue du Grand Prix d'Australie. Le directeur de la Scuderia Ferrari a, comme son pilote, du mal à digérer la pénalité qui lui a été infligée pour sa responsabilité dans l'accrochage avec Fernando Alonso lors du troisième départ arrêté donné à Melbourne. Le Français déplore également la rapidité et la manière, les commissaires n'ayant pas attendu d'entendre la version des faits de l'Espagnol.

Déjà en colère à la radio, en patientant dans la voie des stands, quand il a appris sa sanction, Carlos Sainz s'est retrouvé rejeté à la 12e place, hors des points, une fois la pénalité de 5 secondes appliquée. Un zéro pointé douloureux alors qu'il avait effectué une remontée intéressante, après s'être fait piéger dans sa stratégie en début de course par le premier drapeau rouge. Ferrari a quitté l'Australie sans le moindre point, puisque Charles Leclerc a abandonné dès le départ après un accrochage avec Lance Stroll.

"Frustration, c'est le mot juste", résume Frédéric Vasseur auprès de Motorsport.com. "Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Il y a eu un contact entre Lance et Charles au premier tour, au premier départ, et on a perdu une voiture. Et la situation avec Carlos est très dure pour l'équipe. C'est rude, car si l'on prend la course, il a dû faire un arrêt au stand supplémentaire avec la voiture de sécurité au début, puis il a remonté le peloton. Après, on peut parler de l'incident, de savoir si c'est un incident ou pas. Pour moi, c'est la même histoire qu'au premier tour. Mais la frustration vient probablement plus du fait qu'ils ont pris la décision en cinq minutes."

Le patron de l'écurie italienne n'en démord pas, les commissaires sportifs ont selon lui eu tort de ne pas attendre de parler avec Carlos Sainz. "Et de jeter un œil aux données", ajoute-t-il. "On peut regarder les données et savoir si Carlos était en mode panique, s'il avait déjà freiné. Fernando [Alonso] a dit que la pénalité était un peu sévère. Je pense que dans cette situation, où ça n'aura pas d'incidence sur le résultat [d'Alonso], c'est logique."

Dès lors, Frédéric Vasseur ne peut que comprendre pourquoi Carlos Sainz a eu à ce point les nerfs à vifs, refusant notamment de s'épancher devant les micros après l'arrivée, par crainte de regretter ensuite ses propos.

"Il faut aussi comprendre qu'il a dû faire un arrêt supplémentaire en début de course avec le drapeau rouge, et qu'à partir de ce moment-là on n'était nulle part, puis il a ensuite fait une remontée fulgurante", insiste-t-il. "Son rythme était très élevé et très régulier, et il est revenu pas très loin du podium, avant de tout perdre comme ça. Je peux parfaitement comprendre l'émotion et le fait qu'il soit sous le choc."

Propos recueillis par Adam Cooper