Vasseur : Ferrari a une "énorme marge de progression"

Red Bull a un avantage clair sur les autres écuries de Formule 1, mais Ferrari ne désespère pas de rivaliser à moyen terme. À Bahreïn, en ouverture de la saison 2023, Charles Leclerc accusait trois dixièmes de retard sur le poleman Max Verstappen en qualifications, et son déficit a même atteint 24 secondes en moins de 40 tours de course, avant qu'il ne soit contraint à l'abandon par un problème électronique – en conséquence duquel il va déjà écoper d'une pénalité sur la grille de départ à Djeddah.

Pourtant, du côté de Frédéric Vasseur, ce n'est pas le découragement qui règne, bien au contraire : le directeur de la Scuderia est convaincu que celle-ci peut faire un bond en avant dans la hiérarchie.

"Nous avons eu quelques difficultés au niveau de l'équilibre [à Bahreïn], ce qui signifie que nous avons une énorme marge de progression dans ce domaine avec notre package", estime Vasseur. "Avec ce que nous avions à Bahreïn, je pense que nous avions une grande marge d'amélioration en matière de souplesse."

"Le plus important est de rester concentré sur la situation actuelle afin d'essayer de tirer le meilleur de ce que nous avons aujourd'hui. Même si nous apportons des évolutions et que nous allons améliorer la situation et le niveau de compétitivité du package, il faut se rappeler que Bahreïn n'est pas toujours très représentatif et que la voiture est encore nouvelle. Autrement dit, nous avons fait trois jours d'essais et la course à Bahreïn, sur une seule piste, et nous devons mieux comprendre la voiture elle-même afin de tirer le meilleur de notre package."

Frédéric Vasseur dans le paddock

Le manque de compétitivité des Ferrari le dimanche est dû à une dégradation des pneumatiques supérieure à celle constatée sur les Red Bull ou encore les Aston Martin, et Carlos Sainz est allé jusqu'à affirmer que c'était "aussi mauvais que l'an dernier". Cependant, lorsque nous avons interrogé Vasseur au sujet de ces propos, le Français a assuré que cette usure excessive était liée à l'abrasivité de la piste de Bahreïn – probablement la plus élevée au calendrier – et au déficit de performance à pallier.

"L'explication vient partiellement de [la piste de] Bahreïn, qui est très agressive et exacerbe probablement tous les paramètres", analyse Vasseur. "Et il est également vrai que si l'on manque de rythme, il faut attaquer davantage pour conserver le rythme maximal, et on dégrade tout davantage. Cela signifie que je me concentrerais largement plus sur la performance pure et le potentiel pur."

Désormais, la Scuderia a bon espoir de faire un pas en avant ce week-end en Arabie saoudite, sur la piste urbaine ultrarapide de Djeddah – où la Ferrari SF-23 disposera d'ailleurs de premières nouveautés.

"Il est certain que nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette situation, et je veux faire un pas en avant. Les caractéristiques de Djeddah sont complètement différentes de Bahreïn en termes d'adhérence, de rugosité et de tracé, alors ce n'est pas du tout la même histoire. Cela va déjà un peu mieux convenir à ce que nous avons aujourd'hui. De plus, nous allons apporter des évolutions à Djeddah, et j'espère que nous allons faire un pas en avant."

"Nous avons clairement analysé ce que nous avons fait à Bahreïn. Il est évident que nous avons une longue liste de choses à améliorer. J'espère déjà qu'à Djeddah, nous pourrons avoir une première réaction", conclut Vasseur.

Propos recueillis par Filip Cleeren

