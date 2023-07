Vasseur : "Ferrari a fait un peu tout à l'envers"

Quatrième et cinquième sur la grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne, les pilotes Ferrari n'ont vu l'arrivée de la course qu'aux neuvième et dixième rangs. Une dégringolade qui s'explique par un fait de course, l'abandon de Kevin Magnussen, n'ayant certainement pas avantagé la Scuderia.

Au moment où le moteur de la Haas rendait l'âme et entraînait une neutralisation, Charles Leclerc et Carlos Sainz avaient déjà effectué leur arrêt au stand, quand la majorité de leurs adversaires étaient encore chaussés de leur train de pneus du départ. Ces derniers ont donc profité du Safety Car pour chausser de nouvelles gommes et conserver l'avantage sur les Ferrari.

Au-delà de l'intervention du Safety Car, Frédéric Vasseur, directeur de la Scuderia, a jugé que l'écurie transalpine avait commis une erreur dans la gestion des pneumatiques, en ne faisant pas suffisamment preuve d'agressivité.

"Je pense qu'on a fait un peu tout à l'envers avec le Safety Car puisqu'on s'arrête juste avant. Ça nous a pas aidés", a-t-il commenté au micro de Canal+. "Et je pense qu'on n'a pas été assez agressifs avec les pneus sur tous les [relais], on avait un peu peur de la dégradation car on n'a peu roulé vendredi, et ça nous a mis en dedans. Il faut qu'on apprenne de cette course, ce n'est pas une bonne course mais il y avait du positif aussi vendredi et samedi sur le rythme. Il n'y a pas de raison que ça marche pas, on n'a pas eu de dégradation du tout, c'est juste qu'on n'a pas été assez ambitieux."

"Vendredi on a fait qu'un long [relai] en soft, la dégradation nous paraissait importante. Charles n'a pas roulé, on n'a pas testé les mediums, on était un peu à l'aveugle et ça nous a mis beaucoup sur la défensive pour le reste du week-end sur la dégradation des pneus, alors qu'en fait avec des pneus de 30 tours à la fin on améliorait. On aurait pu faire soft-medium, mais c'était sur le fil puisque même McLaren a fait medium-hard. Je pense qu'on n'a pas assez poussé alors qu'on avait de la marge."

Ferrari quitte Silverstone avec trois modestes points, ce qui représente son total le plus faible depuis le zéro pointé du GP d'Australie. Le Cheval cabré tire tout de même du positif de ce week-end, avec un bon rythme en qualifications et une réduction de l'usure des pneus.

"Il faut venir de loin pour trouver du positif dans le week-end ! Mais le rythme était là encore hier. On a eu peur du début de saison où on dégradait beaucoup et on s'est fait peur nous-mêmes", a-t-il conclu.