Vasseur : "Si on commence à penser que ça va bien, on est mort"

Pour sa deuxième année de mandat à la tête de Ferrari, Frédéric Vasseur a déjà connu le double de victoires par rapport à l'an passé. Toutefois, si le succès de Carlos Sainz à Singapour l'an dernier était presque arrivé comme un cheveu sur la soupe dans une saison archi-dominée par Red Bull, le succès de Charles Leclerc à Monaco est déjà le second en sept épreuves, puisque Sainz a gagné en Australie.

Surtout, Ferrari continue sa progression et son rapproché, Red Bull étant désormais bien plus sous pression. Et pour Vasseur, il n'est pas question de croire que les progrès déjà démontrés suffisent, au contraire. "Si on commence à penser que ça va bien, on est mort", a-t-il expliqué lors d'une rencontre avec les médias italiens, dont l'édition transalpine de Motorsport.com. "Cela signifie que nous devons garder la même approche et nous améliorer continuellement, département par département, dans tous les domaines, y compris les pilotes, le muret des stands, tout, parce que même si vous faites du bon travail, vous devez faire mieux la semaine suivante. Si vous commencez à être convaincu que ce que vous faites est bon, c'est le début de la fin."

Quand la question lui est posée de savoir si la victoire de Monaco est son meilleur souvenir à la tête de Ferrari, Vasseur de répondre : "Je ne sais pas parce que je ne veux pas faire un classement des bons et des mauvais moments, mais la pole position de Monza a aussi été très émouvante. Mais c'est vrai que pour différentes raisons, y compris le fait que Charles a eu des difficultés dans le passé [à Monte-Carlo], c'était bon pour l'équipe, bon pour Charles. Il est certain que Monaco a été une course spéciale, mais Monza a également été très émouvant pour moi. En tout cas, le samedi, c'était peut-être la première fois que je ressentais quelque chose comme ça en rouge. Monza a été très émouvant pour moi, l'année dernière, avec la pole position de Carlos."

La pole position de Carlos Sainz à Monza en 2023, l'un des moments forts des 18 premiers mois de Vasseur à la tête de Ferrari.

Après le Grand Prix du week-end dernier, le Français a loué le changement de mentalité au sein de son équipe l'an passé, indiquant qu'elle mettait l'accent sur la course et non plus sur les qualifications. Il s'en est expliqué plus en détails : "C'est tout à fait vrai, je ne change pas d'avis. Mais je pense que c'est aussi dû aux circonstances et à la saison de l'année dernière. À la fin de l'année dernière, il était évident que le delta de performance entre Red Bull et nous était beaucoup plus faible en qualifications qu'en course. Et en fin de compte, sauf à certaines occasions, parce que la pole position est bien plus importante à Budapest, Monaco, Singapour que sur d'autres épreuves, le déficit de performance que nous avions en course nous a coûté beaucoup de points l'année dernière, c'est clair."

"Et nous nous nous sommes beaucoup plus concentrés sur la préparation de la course, également sur le programme du week-end, en faisant de longs relais dès les EL1 ; dès le début, nous étions beaucoup plus concentrés sur l'approche de la course. C'est sûr que cela peut être un peu préjudiciable à la préparation des qualifications, parce qu'on ne peut pas tout faire, et nous avons un peu changé notre fusil d'épaule pour nous consacrer davantage à la course. Mais ce n'est pas un changement de mentalité, c'est probablement un changement dû aux conséquences de la remise en question de l'année dernière."

Vasseur estime en tout cas qu'aussi belle ait été la victoire de Monaco, elle ne va pas forcément marquer un tournant particulier pour ses troupes, notamment en termes de concentration : "Honnêtement, je ne pense pas, parce que l'équipe fait du bon travail et que nous sommes pleinement concentrés. Nous savons ce que nous voulons accomplir et le chemin à parcourir, et l'équipe est vraiment concentrée. Je pense que cela pourrait aider Charles à prendre confiance en lui, parce qu'il a attendu la victoire à Monaco pendant des années. Il a également passé un an et demi sans victoire. Je ne me souviens pas de la dernière, mais c'était il y a longtemps. Cela signifie que pour sa propre confiance en lui, ce sera très utile."

Charles Leclerc après sa victoire à Monaco.

"Je ne sais pas si c'est un tournant, mais c'est un bon pas en avant. Et maintenant, nous n'avons pas besoin de changer d'approche parce que nous avons eu de bons résultats à Melbourne ou à Monaco. Nous avons un plan, nous développons la voiture, nous savons ce que nous devons améliorer pas à pas et nous devons garder la même approche. Ce n'est pas parce que vous avez de bons résultats à Monaco ou de mauvais résultats un autre week-end que vous devez changer cela."

"La stabilité est importante. Je veux que tout le monde pousse dans la même direction et ce n'est pas parce que vous obtenez un bon résultat que vous êtes champion du monde. Dans les deux cas, en haut comme en bas, nous devons garder la même approche et continuer comme nous le faisons parce que nous sommes convaincus que nous allons dans la bonne direction. C'est plus probablement, et vous aviez raison sur la question, sur la confiance en soi de l'équipe et des pilotes [que cela joue]. Pour l'équipe, c'est aussi la confirmation que nous poussons dans la bonne direction et cela donne confiance aux gens."

Après un an et demi à la tête de Ferrari, de quoi est-il fier ? "Je ne sais pas si je dois être fier de quelque chose, mais ce qui est bien, c'est que je peux au moins sentir la confiance en soi dans l'équipe, l'humeur dans l'équipe et la capacité à prendre des risques."

Propos recueillis par Robert Chinchero