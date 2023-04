Vasseur retient les gros progrès de Ferrari en rythme de course

Le début de saison de Ferrari est un fiasco sur le plan comptable, la Scuderia ayant marqué après trois Grands Prix 78 points de moins que l'an passé à pareille époque. En plus du manque de performance de la SF-23, le zéro pointé de Melbourne y est pour beaucoup, avec deux accrochages qui ont coûté très cher. Charles Leclerc a mis pied à terre dès le premier virage, tandis que Carlos Sainz a tout perdu avec la pénalité polémique consécutive à son incident avec Fernando Alonso lors du dernier départ arrêté.

Néanmoins, les ingénieurs de Maranello ont de quoi retrouver un peu d'optimisme. Car avant d'être sanctionné, Carlos Sainz a démontré que sa monture affichait un rythme de course particulièrement efficace, lui ayant permis de remonter jusqu'au pied du podium. Alors que la monoplace italienne avait une fâcheuse tendance à dévorer ses gommes lors des deux premiers rendez-vous de l'année, il y a donc des progrès. Et ils sont même considérables à en croire Frédéric Vasseur.

"C'est sûr que l'on est un peu abattus par tout ce qui s'est passé", confie le directeur de l'écurie à Motorsport.com. "Mais dans l'ensemble, je pense que l'état d'esprit est positif, car on a fait un très grand pas en avant concernant la performance en course, et on va s'appuyer sur cette base pour le reste de la saison. Je vais être positif, et je vais pousser encore et encore dans ce sens. Globalement, on a fait un bon pas en avant. On était frustrés après les qualifications, car on avait le sentiment de ne pas avoir tout mis en place, mais le rythme était là."

Seulement quatrième du championnat constructeurs après tous ces aléas, Ferrari a rapidement fait basculer sa concentration sur la prochaine échéance, dans trois semaines en Azerbaïdjan. La possibilité d'exploiter mieux encore la monoplace devient une conviction, tandis que les évolutions pourraient être légèrement retardées afin de ne pas prendre de risque sur un week-end qui sera marqué par la première course sprint de la saison.

"C'est comme ça, on doit prendre les points positifs et se préparer pour les prochains Grands Prix sur cette base", avance un Frédéric Vasseur résolument tourné vers l'avenir. "On s'est très bien repris après Djeddah, et le rythme était bon. Carlos a été capable de l'extraire ; après le premier drapeau rouge il a été capable de remonter le peloton. À Bakou il y a une course sprint, donc c'est un peu différent, mais on aura des évolutions tout au long de la saison. Préparons-nous pour le prochain week-end et ne pensons pas aux dégâts !"

Propos recueillis par Adam Cooper