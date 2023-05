Vasseur tempère les commentaires à chaud de Leclerc et Sainz

Ferrari peine à exploiter sa monoplace en course depuis le début de la saison, mais Frédéric Vasseur tient à relativiser les critiques parfois formulées à chaud par ses pilotes. Pour le directeur de la Scuderia, les performances en qualifications, encore le week-end dernier à Monaco avec seulement un dixième de retard pour Charles Leclerc sur la pole position de Max Verstappen, démontrent le potentiel de la SF-23. Le pilote monégasque s'est pourtant plaint d'une auto "très difficile à piloter dans le trafic", alors qu'elle fait l'objet d'évolutions régulières depuis Miami, notamment pour la rendre moins nerveuse.

"Il faut toujours rester calme", tempère Frédéric Vasseur. "Si la voiture était si difficile à piloter, je ne peux pas imaginer que l'on puisse être à un dixième de Verstappen. Parfois, on saute sur les pilotes cinq minutes après les qualifications. Je peux parfaitement comprendre leur frustration, mais les commentaires qu'ils font une demi-heure plus tard sont un peu différents."

Les faiblesses du moment sont identifiées à Maranello mais les solutions manquent encore à l'appel. Pour retrouver la lutte aux avant-postes en course, l'objectif demeure de retrouver de la régularité. Une priorité qui passe désormais devant la recherche d'appui aéro supplémentaire.

"S'il y a un domaine dans lequel on souffre, c'est la régularité sur un tour, sur une course, ou d'un virage à l'autre", convient Frédéric Vasseur. "C'est là que l'on doit progresser, surtout en course. On travaille dessus. Je pense que l'on a fait un bon pas en avant, mais c'est vrai qu'à Miami, on était un peu inconstants. Mais on travaille sur quelque chose. Le premier relais de Carlos [Sainz, à Monaco] était très bon. Ça veut dire que l'on doit comprendre ça et revenir plus fort, mais que l'on n'est pas loin du rythme."

Ferrari s'en tient donc à un concept qui ne sera pas remanié de fond en comble, mais sur lequel les ingénieurs vont s'appuyer pour l'améliorer étape par étape.

"Ce n'est pas seulement une question de potentiel, de package et d'évolutions", prévient Frédéric Vasseur. "On doit aussi faire fonctionner la voiture dans une meilleure fenêtre [de performance]. Le premier objectif pour nous n'est pas juste de trouver de l'appui aérodynamique sur la voiture. C'est d'avoir une voiture un peu plus constante. En plus des évolutions, on a une grosse marge de progression avec la voiture actuelle en matière de performance. Tant que je suis convaincu que l'on peut améliorer la voiture actuelle, ce serait une erreur de la changer complètement en cours de saison."

Propos recueillis par Adam Cooper