VCARB va lever les doutes de Ricciardo avec un nouveau châssis

Bien décidée à ce que Daniel Ricciardo sorte dès que possible de sa mauvaise passe et mette derrière lui un début de saison raté, l'écurie VCARB mettra un nouveau châssis à la disposition de son pilote dès le prochain Grand Prix, dans deux semaines en Chine. L'objectif est d'écarter définitivement l'hypothèse selon laquelle un problème sur l'actuelle monoplace handicaperait le pilote australien.

Ce nouveau châssis était en cours de construction et faisait partie intégrante du plan de l'écurie italienne pour la suite de la saison, et n'a pas été commandé expressément pour répondre aux difficultés de Daniel Ricciardo. Néanmoins, son arrivée va permettre de l'utiliser pour tenter de redonner confiance au pilote, qui subit jusqu'ici la loi de son coéquipier Yuki Tsunoda.

"Honnêtement, pour moi le châssis est un gros morceau de carbone sur lequel on fixe la suspension, un moteur et une boîte de vitesses, et il est très peu probable qu'il y ait des problèmes de performance avec", souligne Alan Permane, directeur de la compétition de VCARB. "Cependant, nous en avons un nouveau qui arrive, et c'est logique à tous les niveaux de le donner à Daniel, d'autant plus que Yuki est très heureux et à l'aise avec ce qu'il a. Nous n'avons pas de préférence pour les pilotes. Pour Daniel, c'est peut-être bien de mettre un terme à cette histoire et de voir qu'il n'y a aucun problème avec la voiture."

"Parfois on peut mesurer des choses, on peut mettre le châssis sur un banc d'essai et vérifier sa rigidité et d'autres choses de ce genre. La raison pour laquelle je dis que c'est peu probable, c'est que ce n'est pas vraiment un élément qui fait la différence en performance. Une cellule de survie, comme on l'appelle dans le règlement, est là pour que l'on monte la suspension avant, pour que l'on monte le moteur, et pour maintenir le pilote en sécurité. Je ne pense donc pas que ce soit un élément qui fasse la différence au niveau de la performance. C'est un heureux hasard que nous en ayons un qui arrive, et ça n'aurait pas de sens de le donner à Yuki. C'est logique de le donner à Daniel, mais nous n'apportons pas un nouveau châssis parce qu'il y a des problèmes, que ce soit clair."

Dans le travail mené avec Daniel Ricciardo, la clé réside davantage dans les réglages pour que la VCARB 01 lui convienne davantage. Toutefois, la quête du setup idéal doit se faire sans compromettre le niveau de performance de la monoplace, qui évolue par ailleurs à Suzuka avec l'arrivée d'un nouveau plancher, dont l'efficacité est surtout attendue à terme dans les virages lents.

"Ce n'est pas facile, parce que l'on peut régler ce genre de choses avec le setup, mais on ne veut pas rendre la voiture plus lente", prévient Alan Permane. "Nous avons fait très attention à ne pas la rendre plus lente en faisant en sorte qu'elle soit plus confortable [pour Ricciardo]. Dans un monde parfait, il faudrait régler la voiture, lui donner confiance, puis revenir peu à peu en arrière pour retrouver la performance maximale. Il n'y a aucune raison pour que Daniel ne puisse pas piloter la voiture telle qu'elle est, dans sa configuration la plus rapide. C'est clair. Je suis certain qu'il le comprend et c'est ce que nous devons faire, lui donner la voiture la plus rapide possible."

Propos recueillis par Adam Cooper