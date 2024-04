VCARB : La lutte en milieu de grille est "violente"

Les premiers Grands Prix de la saison 2024 suggèrent un top 10 composé uniquement des pilotes Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes et Aston Martin, laissant à tous les autres compétiteurs le soin de se battre pour de rares opportunités d'entrer dans les points en cas de retournements de situation.

VCARB est désormais en tête de ce second groupe d'équipes après que Yuki Tsunoda a obtenu la septième place du Grand Prix d'Australie. "L'équipe en tête de ce groupe est sixième [du championnat], c'est là où nous sommes actuellement", a expliqué Laurent Mekies, directeur de l'équipe, à Motorsport.com. "Cela reflète probablement notre situation à chaque course lors de ces trois premières manches, avec nos hauts et bas."

"Ce n'est que la troisième course, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et nous savons que le classement va changer parce que nous voyons maintenant que lorsqu'une équipe apporte une évolution d'un dixième – et cela va arriver plusieurs fois –, vous montez et descendez dans ce groupe. Il s'agit donc à la fois d'une course au développement et d'une course à l'exécution parfaite. C'est fantastique, c'est génial pour les fans, c'est génial pour nous tous en tant que compétiteurs. C'est aussi comme ça que nous mûrissons, que nous apprenons, et je suis très fier que l'équipe ait pu exécuter parfaitement [la course] avec Yuki en Australie."

Malgré le bon début de saison de l'équipe, Mekies estime que VCARB ne doit pas se reposer sur ses lauriers compte tenu de l'intense compétitivité du milieu de grille, où les écarts de performance entre les voitures sont les plus minces. "Nous devons garder les pieds sur terre et travailler plus dur que jamais car ce milieu de grille est violent", a-t-il ajouté.

Laurent Mekies, team principal RB F1 Team Photo by: Red Bull Content Pool

"Et ce n'est qu'en poussant au maximum dans tous les domaines que nous pourrons garder ce tout petit avantage. Cela ne veut pas dire que maintenant que nous sommes dans cette position, nous serons tout le temps en tête de ce groupe. C'est une lutte pour le dernier dixième lors de chaque week-end de course. Il y aura une remise à zéro au Japon et, une fois de plus, un ou deux dixièmes d'exécution parfaite pourront vous faire passer de la 18e place à la 11e place."

Selon Peter Bayer, PDG de VCARB, le résultat décroché à Melbourne par Tsunoda a été accueilli comme une grande récompense, en particulier après les efforts déployés pour accélérer le développement de la monoplace.

"Ce ne sont pas seulement les points, c'est aussi la position qui compte", a-t-il indiqué. "Avec ces cinq équipes [de pointe], si elles ont deux voitures à l'arrivée, il est presque impossible de marquer des points. Honnêtement, [le GP d'Australie] a été génial pour l'équipe parce que nous sentions l'odeur des points à Bahreïn et à Djeddah et que les gars sont épuisés, ils ont travaillé dur ; à l'usine de Faenza, c'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour apporter l'évolution, pour apporter le nouvel aileron. Et ça a marché."

"Ça a été un grand soulagement pour l'équipe et certainement une énorme injection d'adrénaline et de motivation pour aller de l'avant. Nous sommes une équipe deux fois moins importante, voire encore moins, que Mercedes ou Aston mais il y a énormément d'émotion et de passion dans cette équipe. C'est un groupe fantastique de personnes qui travaillent ensemble et qui se serrent les coudes. Je suis très heureux pour tout le monde ici."