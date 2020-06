La Toyota TF109 au cœur d'enchères pour lutter contre le COVID-19

En réponse à la pandémie de COVID-19 qui a causé près de 400'000 morts dans le monde entier, de nombreuses actions de charité ont été effectuées, notamment par la Formule E et son Race at Home Challenge, qui a vu les vainqueurs reverser les primes à des associations caritatives. La FIA a annoncé une nouvelle collecte de fonds, sous forme de vente aux enchères, qui sera effectuée dans le courant du mois de juin.

La fédération s'est associée avec la maison d'enchères RM Sotheby's, qui avait déjà fait une vente thématisée sur la F1 à Abu Dhabi l'an dernier. Au cœur de celle-ci, plus de 60 lots qui seront vendus pour financer le Mouvement International de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, impliqué dans la réponse à cette crise sanitaire dans le monde entier.

Parmi les nombreux lots présents, on trouve des casques et combinaisons ; Damon Hill a donné la tenue qu'il portait lorsqu'il a gagné le Grand Prix d'Australie 1995, tandis que Ferrari a offert les combinaisons de Charles Leclerc et Sebastian Vettel, portées lors de leurs victoires respectives à Spa-Francorchamps et Singapour en 2019. La Scuderia met aussi à prix une journée passée dans le simulateur de son équipe.

De son côté, Mercedes a offert deux ensembles de combinaison, gants et bottes signés par Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Enfin, Toyota a probablement offert le lot qui s'arrachera au plus haut prix, puisqu'il s'agit d'une monoplace de F1. C'est le châssis TF109-1, le premier construit pour la réglementation 2009, qui fut aussi la dernière saison de la marque japonaise en Formule 1. Ce châssis a été utilisé lors de tous les essais de pré-saison et a été par la suite rachetée par Pirelli pour le développement de ses gommes. Elle est d'ailleurs vendue dans sa livrée noire avec les stickers du manufacturier pneumatique.

"Depuis le début de la crise sanitaire, la FIA et la communauté des sports mécaniques se sont impliquées pour lutter contre la pandémie au travers de plusieurs initiatives, dont #RaceAgainstCovid", a déclaré Jean Todt, le président de la FIA. "Aujourd'hui, nous avons une autre opportunité de montrer notre force et notre unité. J'accueille chaleureusement la collaboration entre la FIA et RM Sotheby's pour le bénéfice du Mouvement International de la Croix Rouge et du Croissant Rouge en réponse à la pandémie de COVID-19. Je remercie tous les pilotes et les équipes pour leurs contributions, ainsi que la fondation de la FIA pour sa généreuse donation. Pour s'assurer que cette enchère rencontre le succès qu'elle mérite, j'encourage chacun d'entre nous dans la famille du sport automobile à se joindre à nous."