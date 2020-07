Les ventes de billets étaient en hausse au GP des États-Unis

La Formule 1 a récemment confirmé qu'aucun Grand Prix n'aurait lieu dans les Amériques cette année en raison de la pandémie de COVID-19. Si cette dernière a connu un reflux en Europe, certains pays sont toujours aussi fortement touchés outre-Atlantique ; c'est notamment le cas des États-Unis, avec 914'000 cas et 12'000 décès confirmés sur les deux dernières semaines, dont 122'000 cas et 2500 victimes au Texas sur la même période.

Dans ce contexte, il était difficile d'envisager l'organisation d'un événement d'une telle envergure, et les Grands Prix des États-Unis, du Mexique, du Brésil – deux autres pays où la crise sanitaire a pris de l'ampleur – et du Canada ont été annulés. Les ventes de billets pour la course au Circuit des Amériques étaient pourtant en hausse de 250% d'après les responsables du site, et Bobby Epstein, directeur du COTA, estime que cela se présentait même encore mieux : "Ce chiffre est conservateur", indique-t-il à Motorsport.com. "Espérons n'avoir pas perdu cette lancée et que ce soit simplement reporté à 2021."

"Après le Grand Prix à guichets fermés l'an dernier, les gens étaient extrêmement impatients d'assurer leur place pour cette année. Les acomptes de billets et requêtes étaient en forte hausse. Cela montre, je pense, que nous avons enfin trouvé la bonne formule pour être un événement phare. Pour cette année, nous avions prévu davantage de places disponibles et amélioré un certain nombre de zones. Des superstars allaient se produire le soir, ce qui nous aurait aidés à poursuivre cette croissance, à mon avis."

Mais quels sont les facteurs de ces ventes en hausse ? "D'une part, la F1 a reçu beaucoup de couverture médiatique grâce à la série Netflix [Drive to Survive, ndlr], et une véritable tradition a commencé à être établie : les gens en ont fait un grand événement annuel", analyse Epstein. "Je trouve aussi que la communauté locale apprécie de plus en plus l'événement au sein du calendrier annuel de la ville. Quand ces conditions sont réunies, le succès est au rendez-vous."

Epstein a en tout cas bon espoir que les spectateurs aient le même enthousiasme pour l'édition 2021, ce dont le circuit aura besoin pour pallier les pertes subies cette année – notamment avec le report (et finalement l'annulation) du Grand Prix des Amériques MotoGP le 10 mars pour une course initialement prévue le 5 avril.

"Cette annulation n'a rien à voir avec le sport, elle a tout à voir avec la santé, la sécurité et la logistique. Je ne pense pas que nous allons forcément perdre de l'élan. En fait, on pourrait considérer que la demande, contenue, sera encore plus forte."

"Les pertes ont été plus élevées avec le MotoGP, car ce Grand Prix a été annulé moins de temps avant sa date prévue, alors que les préparatifs avaient déjà commencé. Aucun doute, l'annulation d'un événement cause des pertes, car nous avons des frais courants, des taxes et des assurances à payer, et rien pour les compenser", conclut Epstein.

Propos recueillis par Adam Cooper

Related video