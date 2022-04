Vers une disqualification de la Williams d'Albon ?

La fin de Q1 prend des allures de calvaire pour Williams. Si Nicholas Latifi s'est retrouvé impliqué dans un accrochage qui a copieusement abîmé sa F1 avec son compatriote Lance Stroll (dont ce dernier a été reconnu "principal responsable" par les commissaires), Alex Albon avait lui pu finir cette séance au 16e rang. Toutefois, le Thaïlandais n'a ensuite pas pu revenir dans les stands par ses propres moyens, immobilisant sa monoplace sur le tracé de l'Albert Park.

Il apparaît selon un rapport des commissaires techniques que la raison de cette immobilisation pourrait tout simplement être que la FW44 du pilote au numéro 23 n'avait plus suffisamment d'essence dans le réservoir. Et donc, plus assez d'essence pour respecter la quantité minimum prescrite par le règlement, à savoir un litre d'essence plus la quantité qu'il aurait été nécessaire de consommer pour revenir dans les stands par ses propres moyens.

"Après la séance d'essais qualificatifs, il a été vérifié sur la voiture numéro 23 si un échantillon de 1,0 litre plus la quantité de carburant nécessaire pour ramener la voiture aux stands par ses propres moyens (0,15 litre nécessaire pour cela à partir de la position où il s'est arrêté) pouvait être prélevé", peut-on lire dans le rapport du délégué technique de la FIA, Jo Bauer.

"Il n'a été possible de prélever qu'un échantillon de 0,33 litre en suivant les procédures prévues à l'article 6.5.4 du Règlement Technique 2022 de la Formule 1. Par conséquent, je renvoie cette question aux commissaires pour examen, car cela n'est pas conforme à l'article 6.5.2 du Règlement Technique 2022 de la Formule 1."

Le pilote et son écurie ont donc été convoqués à 19h45, heure locale, par les commissaires. Une telle infraction technique, si elle est reconnue, est souvent synonyme de disqualification pure et simple, car il s'agit d'un manquement à une obligation liée entre autres à des raisons de contrôle du carburant qui est présent dans les monoplaces. L'an passé, Sebastian Vettel avait été exclu des résultats de la course du Grand Prix de Hongrie pour la même infraction, alors qu'il avait terminé second sur la piste, derrière Esteban Ocon.

Il est à noter qu'Albon était déjà pénalisé de trois places sur la grille à Melbourne, pour sa responsabilité dans l'accrochage avec Stroll à Djeddah. Cela le place pour le moment en 19e position, dans l'attente d'une décision des commissaires.