Des pénalités pour les pilotes responsables de drapeaux jaunes ?

Le GP d'Azerbaïdjan a-t-il été la goutte de trop ? Deux semaines après des qualifications à Monaco interrompues avant la fin du temps imparti en raison d'un drapeau rouge, de nouveaux incidents sont venus perturber les sessions qualificatives de Bakou. Notamment, Fernando Alonso a été vivement critiqué par Alexander Albon à la fin de la Q1 car, selon le pilote Williams, Alonso aurait volontairement fait un tout-droit dans un échappatoire pour provoquer la sortie du drapeau jaune et contraindre tous les pilotes derrière lui à lever le pied, lui garantissant ainsi l'accès à la Q2.

Si Albon a exigé que l'on pénalise le double Champion du monde, le Thaïlandais n'a pas été le seul à militer pour l'application de sanctions. À Monaco, Max Verstappen avait expliqué que des pénalités devraient être imposées aux pilotes responsables d'un drapeau rouge, tout en ayant révélé que le paddock travaillait "depuis un moment" sur le sujet.

Interrogé par Motorsport.com sur la possibilité que la FIA s'attaque aux situations controversées en qualifications, Alonso a apporté son soutien. "Il y aura toujours des difficultés, comme lors de la course [à Bakou] si l'on a un accident ou si l'on se gare dans un virage", a-t-il affirmé. "Il y a eu une Haas [celle de Kevin Magnussen, ndlr] garée au virage 15. Si l'on se gare là ou dix mètres plus loin, peut-être que le Safety Car sortira, tout dépend de la position. Et ensuite on pénalisera le pilote Haas parce qu'il a pris la mauvaise décision ?"

"Donc il faut que l'on fasse attention avec ce genre de choses. Mais oui, je suis d'accord, ça devrait surtout être différent en qualifications. On doit gérer les problèmes de tour de chauffe, de temps minimum à respecter, de trafic dans le dernier virage, d'aspiration. Donc je pense que nous devrions être plus malins et réfléchir à un autre format en qualifications."

Fernando Alonso, Alpine A522, George Russell, Mercedes W13

Bien qu'aucun document officiel n'ait été publié, il est entendu que la FIA a mené une enquête informelle sur le tout-droit d'Alonso en Q1. Le pilote espagnol et le directeur sportif d'Alpine, Alan Permane, ont été aperçus en train de quitter la salle de la direction de course de Bakou dimanche matin. Et le directeur d'équipe, Otmar Szafnauer, est également passé par là.

Le Règlement Sportif de la F1 contient déjà un article qui peut être appliqué à tout pilote empruntant un échappatoire ou une zone de dégagement : "Les pilotes doivent faire tous les efforts raisonnables pour rester sur la piste à tout moment et ne peuvent pas quitter la piste sans une raison justifiable." En outre, l'appendice L du Code Sportif International de la FIA contient une phrase similaire : "Les pilotes doivent rester sur la piste à tout moment et ne peuvent pas quitter la piste sans une raison justifiable."

Les commissaires ont la possibilité de supprimer tout temps au tour si un pilote est reconnu coupable d'une infraction correspondant à cette description. Il est convenu entre les commissaires et les directeurs de course qu'une telle décision mettrait fin aux manœuvres dont Alonso a été soupçonné à Bakou, et les pilotes pourraient être avertis des sanctions potentielles dès le GP du Canada, soit dans les notes du directeur de course, soit lors du briefing du vendredi.

Lui aussi impliqué dans un incident aux qualifications du GP d'Azerbaïdjan, Lando Norris a été interrogé par Motorsport.com sur l'application éventuelle de pénalités en qualifications, et le pilote McLaren s'est rangé du côté d'Alonso.

"Oui, bien sûr", a commenté Norris. "Je pense que j'ai été l'un des gars ayant provoqué un drapeau jaune [en qualifications] mais seulement pour m'ôter du chemin de Seb [Vettel]. Je pense qu'il y a une différence entre ceux qui le font par accident et ceux qui le font pour ne pas gêner les autres en qualifications, et entre ceux qui le font exprès de manière évidente. Surtout lorsqu'ils ont une seconde et demie de retard dans un tour d'attaque !"

Fernando Alonso, Alpine A522, Lando Norris, McLaren MCL36

"On dit toujours ça jusqu'à ce qu'on soit celui qui fait une erreur. On se dit alors : 'Oh, j'aurais aimé que cette règle n'ait pas été introduite', parce que l'on vient de faire une petite erreur, comme lorsque j'ai fait un tête-à-queue à Imola. Je dis que j'aimerais qu'il n'y ait pas de règle, mais évidemment que quand quelqu'un d'autre fait une erreur, on aimerait qu'il y ait une règle. Il y a toujours quelqu'un qui se fera avoir à un moment donné. Bien sûr, ceux qui en parlent le plus sont ceux qui n'ont pas encore fait d'erreur."

Les coéquipiers d'Alonso et Norris, Esteban Ocon et Daniel Ricciardo, ont eux aussi estimé que l'application de pénalités serait une bonne décision. "Je pense que oui, parce que j'en ai souffert à Monaco et à Bakou en qualifications", a expliqué Ocon. "Probablement que les gens feraient plus attention s'ils étaient pénalisés. Il serait moins facile de prendre un risque et d'aller simplement dans l'échappatoire. Je serais clairement en faveur d'un changement pour les circuits urbains."

Et à Ricciardo d'ajouter : "C'est dur parce que chaque incident sera probablement un peu différent. Mais à moins que l'on ait explosé la voiture, si ce n'est qu'un petit blocage vers l'échappatoire ou quelque chose comme ça, je pense que l'on devrait faire en sorte que l'on soit pénalisé pour cela. Peut-être que la suppression du temps serait une bonne manière de faire."