Verstappen n'est pas inquiet de son manque de roulage

Absent de la journée de roulage organisée par Red Bull Racing à Silverstone, Max Verstappen n'avait pas pu voyager à cause de la quarantaine imposée en arrivant au Royaume-Uni. De fait, le Néerlandais n'a pas non plus eu l'occasion de piloter dans le simulateur de son équipe, situé à l'usine de Milton Keynes, mais a préféré éviter une longue période d'attente en Angleterre.

"Je ne pouvais pas, à moins que j'aille en quarantaine pendant deux semaines", explique Verstappen. "Mais je ne pensais pas que c'était sage, surtout avec ces deux semaines intenses à venir. Et au final, je suis allé assez souvent dans le simulateur."

Interrogé par Motorsport.com sur les difficultés que pourrait lui causer ce manque de roulage et d'entraînement face à ses rivaux, le Néerlandais reste positif : "Je ne pense pas que ça fera une grande différence. Bien sûr, c'est toujours une bonne chose mais pour moi, ces deux semaines de quarantaine pour ne faire que 50 kilomètres ne se justifiaient pas. Je préfère rester à la maison et avoir ces deux semaines pour m'entraîner un peu plus, et me sentir chez moi, plutôt que de reprendre à voyager pendant deux semaines en vivant avec mes valises."

"Je ne pense pas que ça sera un gros problème. Cela fait plusieurs années que je pilote. Ce n'est pas non plus une nouvelle piste. Nous avons piloté la voiture à Barcelone. C'est une pause plus longue que la normale mais quand vous remontez sur un vélo et que vous n'en avez pas fait depuis un an, vous savez quoi faire, donc je ne m'attends pas à des surprises."

Il révèle avoir toutefois pris la piste au volant d'autres voitures une fois que le confinement a été levé, sans préciser davantage quel type de véhicules il avait piloté. Mais il confirme que cela lui a servi à se remettre dans le bain sur circuit : "Ces journées ont clairement été utiles. Je suis donc heureux d'avoir pu courir un peu, finalement."