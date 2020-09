Verstappen plus agacé par son moteur que par l'accrochage

Si le Grand Prix de Toscane a offert un scénario complètement fou au Mugello ce dimanche, Max Verstappen n'a pas eu le temps d'en voir grand-chose. Et pour cause, le Néerlandais a fait partie des premiers éliminés, piégé dans le bac à gravier du premier enchaînement de virages, où il a été propulsé sans être responsable de quoi que ce soit.

Pour le pilote Red Bull Racing, il s'agit du deuxième abandon en une semaine et cela fait beaucoup. Mais sa colère ne se dirige pas vers un hypothétique responsable du capharnaüm au départ. Verstappen est avant tout frustré par les ennuis à nouveau rencontrés sur sa monoplace. On avait vu les mécaniciens travailler en urgence sur sa RB16 sur la grille de départ, cela n'a visiblement pas suffi. Et après avoir pris une belle impulsion à l'extinction des feux, il a manqué de puissance et vu une partie du peloton l'avaler... jusqu'au moment de l'accrochage.

"J'ai pris un bon envol et j'ai passé Lewis [Hamilton]", explique-t-il. "J'ai pris un meilleur envol que Valtteri [Bottas], mais une fois à fond, le moteur a rencontré le même problème que celui que nous avons eu à Monza. Je n'avais aucune puissance et je me suis retrouvé dans la situation d'être au milieu du paquet. Après, ce n'est pas simple et on se retrouve au milieu de l'accrochage. Je ne sais même pas ce qui s'est passé."

Toujours troisième du championnat mais de plus en plus distancé désormais par les pilotes Mercedes, Verstappen déplore de s'être retrouvé ainsi à la merci d'un tel incident de course. "Nous n'aurions même pas dû nous retrouver dans cette position", rumine-t-il, interrogé sur son absence de responsabilité dans l'accrochage. "C'est vraiment frustrant car c'est un abandon de plus. Mais c'est comme ça. Je ne suis vraiment pas content en ce moment, mais je ne peux rien y changer."

Cet incident du premier tour a été rapidement classé sans suite par les commissaires. Une vision partagée par Pierre Gasly, lui aussi victime du chaos et contraint à un abandon prématuré. "J'ai eu un départ correct, après on s'est retrouvé à beaucoup au premier virage", raconte-t-il au micro de Canal+. "J'ai vu qu'il y avait de la place au milieu de la piste, au final ça s'est refermé, c'est sûr que ce n'est pas ce qu'on aurait voulu. C'est dommage car ça a marché tout le week-end. Après les qualifications, on a vu que l'on avait abîmé tous les bargeboards et les ailerons, ce qui expliquait la [mauvaise] performance, donc j'étais confiant. C'est sûr que c'est une opportunité manquée."