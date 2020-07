Verstappen a cassé son aileron avant lors de son meilleur tour

Globalement considérée comme la plus grande menace pour Mercedes au sortir des essais hivernaux de Barcelone et ayant elle-même indiqué avoir vécu son meilleur hiver depuis sa dernière campagne victorieuse en 2013, l'écurie Red Bull a entamé la saison de façon relativement discrète avec une première journée où les pilotes se seront surtout fait remarquer par quelques figures sans conséquences.

Max Verstappen a signé le troisième temps des EL1, à six dixièmes de Lewis Hamilton, et seulement le huitième chrono des EL2, à neuf dixièmes du Britannique. De quoi nourrir une certaine inquiétude du côté du Néerlandais ? Pas vraiment.

"Ouais, ça allait", a-t-il déclaré au micro de Sky Sports. "Je pense que la journée a été bonne. Les temps au tour ne montrent pas grand-chose, parce que j'ai cassé mon aileron avant dans mon tour le plus rapide. Mais nous sommes, je crois, confiants. Il y a toujours des choses que vous pouvez mieux faire, mais je pense que globalement la journée a été bonne, et je suis impatient d'être à demain."

Du côté d'Alexander Albon, septième en EL1 et 13e en EL2, les quelques tête-à-queue lors des deux séances, qui font écho à ceux des essais hivernaux, ne sont pas non plus un motif de grande préoccupation.

"C'est juste de l'attaque", a-t-il déclaré. "Évidemment, sur les relais de course, la voiture est un peu plus nerveuse. J'ai poussé un petit peu et j'ai eu du survirage. Nous savons ce sur quoi nous voulons travailler. Il y a des domaines définis au niveau de la voiture, sur les courts et longs relais, où nous savons pouvoir progresser. Tout le monde utilisait des modes moteur différent. Nous verrons demain."