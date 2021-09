Verstappen voit Albon s'épanouir sans pression chez Williams

La saison prochaine, Alexander Albon fera son retour sur la grille de départ en Formule 1, cette fois en dehors de la famille Red Bull : l'Anglo-Thaïlandais profite de la promotion de son compatriote George Russell chez Mercedes pour s'emparer de son baquet chez Williams, ce malgré la réticence de Toto Wolff (directeur de Mercedes AMG F1) compte tenu du fait qu'Albon est affilié à Red Bull quand les Williams sont propulsées par les unités de puissance Mercedes.

Dans les faits, Albon est libéré de son contrat Red Bull, mais la marque au taureau conserve des options sur lui pour l'avenir. Surtout, le nouveau pilote Williams va devoir faire ses preuves après avoir connu de grandes difficultés face à Max Verstappen à Milton Keynes, régulièrement relégué à une demi-seconde de son coéquipier en qualifications comme en course la saison dernière, ce qui a mené à son remplacement par Sergio Pérez et à sa rétrogradation au poste de réserviste.

Albon a malgré tout impressionné Verstappen, et quand ce dernier a été interrogé sur l'arrivée de Russell chez Mercedes, il a spontanément eu un mot pour son ancien partenaire : "Je suis aussi très content de voir Alex revenir en Formule 1. Il a été mon coéquipier, c'est quelqu'un de super, il travaille dur et il mérite vraiment une place en Formule 1. Il a beaucoup de talent, je suis donc convaincu qu'il va revenir fort et montrer de bons résultats."

Verstappen s'attend justement à ce qu'Albon s'épanouisse dans l'environnement de Grove, où il devrait avoir moins de pression que chez Red Bull. Lorsqu'il lui a été demandé si le nouveau pilote Williams avait encore plus envie de faire ses preuves après une saison sur la touche et si ces circonstances différentes de Red Bull l'aideraient à montrer son meilleur niveau, le Néerlandais a répondu : "C'est difficile [à dire], pour ma part. Je ne sais pas comment il voit les choses."

"Il sait qu'il a la vitesse. Je pense que nous le savons tous, il l'a montré dès le karting. Mais il sera probablement bien de revenir dans un environnement avec moins de pression. Je suis sûr qu'il va être performant. Bien sûr, il faut s'habituer à la voiture, c'est le cas pour nous tous avec la nouvelle réglementation. Mais il sera performant."

Verstappen a également tenu à saluer la contribution d'Albon sur le simulateur à Milton Keynes, permettant de trouver les réglages optimaux lors de chaque week-end de Grand Prix : "Nous discutons évidemment beaucoup de la voiture, et quand Alex est sur le simulateur, de ses conclusions. Quand nous avons des questions après le vendredi, et qu'Alex est sur le simulateur, il connaît la voiture. Bien sûr, celle-ci a un peu changé par rapport à l'an dernier et à l'année d'avant, mais le pilotage est globalement le même. Il comprend donc beaucoup de choses qui se passent au niveau du développement. Il a été très utile pour nous sur le simulateur."