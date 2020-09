Verstappen et Albon rassurés par la tenue des pneus au Mugello

On avait quitté Max Verstappen frustré par un week-end raté à Monza, le voici plus confiant au Mugello, où les premiers essais libres ont confirmé vendredi ses espoirs de retrouver une place en haut de classement. Deuxième à un souffle de Valtteri Bottas dans la matinée, le pilote néerlandais a confirmé dans la séance plus représentative, rendant deux dixièmes au Finlandais et étant le seul avec son coéquipier à se maintenir dans la même seconde que les Mercedes. Sur un tracé que la quasi-totalité du plateau découvre, la marge de progression est plus importante qu'ailleurs, mais le premier bilan est positif.

"Je pense que nous pouvons être plutôt satisfaits du comportement de la voiture", se félicite Verstappen. "Nous ne sommes pas trop loin des Mercedes, c'est une bonne chose, et l'équilibre est bon aussi. Bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer mais dans l'ensemble, je suis assez satisfait."

Le pilote Red Bull Racing est également rassuré jusqu'à présent sur l'un des points critiques, à savoir la tenue des pneumatiques sur l'exigeante piste italienne. "Ce n'était pas trop mal. Je m'attendais à ce que ce soit pire, ça allait", concède-t-il.

Le plaisir, lui, est au rendez-vous pour celui qui était venu rouler en GT il y a quelques semaines afin de prendre quelques repères sur le Mugello. "C'est un circuit très sympa", confirme-t-il. "Il y a beaucoup de virages rapides. Avec une Formule 1, prendre Arrabiata 1 et 2 à fond facilement, c'est assez incroyable. C'est vraiment chouette et plaisant. C'est très fluide, c'est ce que j'aime. Il n'y a pas de virages lents, c'est bien."

"Je me sens bien aujourd'hui", ajoute-t-il sur le plan physique. "Évidemment, dimanche il fera chaud et ce ne sera pas simple de faire 59 tours, mais j'aime ce genre de défi. Nous n'avons pas à nous plaindre. Nous nous entraînons pour piloter ces voitures."

En retrait au chrono mais tout de même quatrième derrière son coéquipier, Alexander Albon a lui aussi constaté la bonne nouvelle en ce qui concerne les gommes Pirelli ce vendredi. "Elles tiennent étonnamment bien le coup", note le pilote thaïlandais. "Sans trop savoir pourquoi, les tendres sont plutôt performants. Tout semble assez raisonnable. Je ne pense pas que nous aurons les mêmes problèmes qu'à Silverstone, mais nous ferons quand même quelques arrêts au stand."

"Au niveau de la performance, nous sommes relativement satisfaits. Il y a bien sûr toujours des domaines dans lesquels trouver un peu plus d'équilibre sur une voiture, mais après Monza où nous étions en difficulté, c'est une bonne journée", conclut-il.