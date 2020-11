Verstappen : "L'année prochaine sera une autre année difficile"

Solide troisième d'un championnat 2020 dans lequel il est le seul à opposer une véritable résistance aux Mercedes en piste, Max Verstappen ne se laissera pas aller sur le terrain des illusions perdues. Parfaitement conscient du contexte de la prochaine intersaison, le Néerlandais prévient d'ores et déjà : se battre pour le titre mondial en 2021 ne sera pas plus réaliste que cette année. Le gel partiel des monoplaces limitera les possibilités de développement l'hiver prochain et le pilote Red Bull incite plutôt son écurie à un changement d'approche pour l'avenir.

"Tout d'abord, nous sommes toujours trop lents au début [de la saison], donc nous devons faire en sorte d'avoir une voiture tout de suite rapide et beaucoup plus compétitive", pointe Verstappen dans une interview publiée par le site officiel de la Formule 1. "Comment le faire ? Clairement, nous n'avons pas trouvé, donc nous devons changer notre approche. Nous devons trouver une manière différente de travailler. Nous sommes bons dans l'exécution : nous faisons vraiment de bons arrêts au stand, nous sommes bons pour la stratégie. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose qui n'aille pas de ce côté. Au-delà de ça, cette année nous manquons clairement de puissance. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons travailler pour nous battre contre eux [Mercedes]."

"Personnellement, je ne pense pas que nous y arriverons, à cause de toutes les restrictions qu'il y a en ce moment au niveau de ce que l'on peut développer sur la voiture. Peut-être que d'autres personnes dans l'équipe diront quelque chose de différent. Pour ma part, je suis juste réaliste. Je ne pense pas que nous le puissions. L'année prochaine sera une autre année difficile. Espérons que nous serons un peu meilleurs, mais ça restera difficile de battre les Mercedes."

Verstappen n'a jamais cru au titre en 2020

Il y a un an, le clan Red Bull misait énormément sur le cru 2020, bien décidé à enfin se mêler à la lutte pour le titre face à Mercedes sur la longueur d'un championnat. Les premiers essais hivernaux ont toutefois mis en lumière une RB16 au comportement parfois erratique. Quant à Verstappen, une fois la saison lancée au début de l'été, il confie avoir très vite compris que ce ne serait encore pas pour cette année.

"Je suis au milieu de nulle part dans ce championnat", décrit-il quant à sa situation dans la hiérarchie. "Pour ma part, je n'ai jamais pensé que j'étais à la lutte pour le titre. Je terminerai troisième si les abandons s'arrêtent. Globalement, c'est notre place. Peu importe si nous sommes troisièmes à 60 ou à 10 points, nous sommes plus lents. Nous devons apprendre des raisons pour lesquelles nous avons ces problèmes, car compter trois abandons [quatre après Imola, ndlr] n'est pas une bonne chose. Nous devons juste essayer de faire mieux."

"Nous essayons de tirer 110% de la voiture, mais elle n'est pas capable de suivre une Mercedes, et c'est pour cela qu'il y a parfois des tête-à-queue. Nous avons essayé de travailler sur certaines choses pour améliorer la stabilité de la voiture, car au début surtout, elle était un peu imprévisible, mais désormais elle n'est pas impossible à piloter. C'est une voiture conduisible mais il est parfois dur d'accepter que la troisième place soit la meilleure. Je tente toujours ma chance quand je vois une opportunité d'en tirer un peu plus."

Néanmoins Verstappen refuse tout discours qui le poserait en victime de la domination outrageuse de Mercedes. Le Néerlandais assure n'en retirer aucune frustration, mais plutôt une soif de redoubler d'efforts pour qu'un jour Red Bull soit en mesure de se hisser au niveau du constructeur allemand.

"Non, ça ne me frustre pas", insiste-t-il. "J'ai énormément de respect pour ce qu'ils ont accompli. Je ne suis pas frustré de voir Lewis [Hamilton] dans une Mercedes. Pour être franc, 90% du plateau pourrait gagner avec cette voiture. Ce n'est pas contre Lewis, c'est un grand pilote, mais la voiture est très dominatrice. OK, peut-être que les autres ne domineraient pas autant que Lewis le fait, mais on accepte la situation et on essaie d'en tirer le meilleur. Je ne suis pas frustré. Je suis davantage concentré sur ce que nous pouvons faire pour essayer de les battre."