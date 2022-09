Verstappen assure comprendre le pari d'Alonso chez Aston Martin

Fernando Alonso a fait les gros titres au tout début de la trêve estivale en annonçant qu'il quitterait Alpine à l'issue de la saison pour rejoindre Aston Martin sur la base d'un contrat courant sur plusieurs saisons. Une décision qui a surpris dans le paddock, quand on sait que la marque française fait actuellement figure de "meilleure des autres" derrière les trois têtes d'affiche que sont Red Bull, Ferrari et Mercedes. À l'inverse, Aston Martin n'occupe que la neuvième place du championnat constructeurs et connaît une campagne 2022 bien difficile.

Alonso admet lui-même qu'il n'y a pas de garantie pour que la structure anglaise parvienne à réaliser les rapides progrès qu'il espère, mais pour Max Verstappen, la source de motivation de l'Espagnol réside davantage dans la perspective "emballante" de faire progresser l'équipe plutôt que d'obtenir des résultats immédiats.

C'est un fait, l'annonce du départ d'Alonso de chez Alpine a déclenché le grand remue-ménage sur le marché des transferts. Un choix qui ne surprend pas plus que cela le Champion du monde en titre. "C'est quelque chose d'emballant, l'histoire avec Fernando. Je pense qu'Aston Martin reste une équipe qui veut rejoindre les avant-postes. Ils recrutent beaucoup de monde. Donc je peux comprendre Fernando qui veut aller là-bas et essayer de construire quelque chose de plus important. C'est stimulant. Donc je peux comprendre."

Le départ inopiné d'Alonso de chez Alpine a provoqué un effet domino qui a débouché sur la séparation entre Daniel Ricciardo et McLaren à la fin de la saison. En tant qu'ancien coéquipier de l'Australien, Verstappen estime que les difficultés rencontrées par celui-ci rendent légitime la décision pour les deux parties de chercher d'autres options.

"Je pense qu'il était dans une situation où la voiture ne lui convenait pas", reprend le pilote Red Bull. "Il n'y a pas vraiment eu d'amélioration au niveau de son aisance dans la voiture. Je pense qu'en discutant ils sont arrivés à la conclusion qu'ils devaient prendre des chemins différents. C'est parfois comme ça que ça marche."

Le départ de Ricciardo ? Une bonne décision selon Verstappen

Et Verstappen de rebondir sur l'écart important et jamais résorbé entre Lando Norris et Ricciardo : "Je pense que Lando est bien sûr un bon pilote. Mais nous savons tous que si vous ne vous sentez pas à l'aise dans la voiture et que vous ne pouvez pas la mener là où vous voulez, alors vous ne serez jamais au même niveau que le gars qui a de bonnes sensations à son volant. Je ne sais pas comment c'était entre les deux pilotes, mais si ça ne fonctionne pas, il faut parfois savoir aller ailleurs."

Le pilote néerlandais espère tout de même que Ricciardo va réussir à dégoter un baquet pour 2023. "C'est un bon élément pour la F1", poursuit le récent vainqueur du GP de Belgique. "C'est un bon gars. Tout d'abord, je m'entends très bien avec lui. Et bien sûr, j'espère qu'il va retomber sur ses pattes. Mais la balle est dans son camp désormais, et je ne sais pas où il veut aller et où il y a de la place pour lui."