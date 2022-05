Verstappen ne "s'attendait pas" à augmenter son avance à Monaco

Max Verstappen n'a pas caché sa frustration après les qualifications du Grand Prix de Monaco. Le pilote Red Bull Racing, dans le match pour la pole position en Principauté, a dû se contenter du quatrième temps après que la fin de séance a été neutralisée par le drapeau rouge, conséquence de l'accident de Sergio Pérez et Carlos Sainz.

Le Champion du monde a donc revu ses ambitions à la baisse dans la nuit de samedi à dimanche, compte tenu de la difficulté à dépasser sur la piste monégasque. Et avec un Charles Leclerc en pole position, Verstappen s'attendait à perdre une partie de son avance sur son rival pour le titre à l'issue de la course.

Néanmoins, les conditions changeantes et la bonne gestion de la stratégie pneumatique par Red Bull ont permis au Néerlandais de gagner une place et à son coéquipier Pérez d'en gagner deux pour triompher. Encore mieux pour Verstappen, Leclerc a chuté de trois places et a donc lâché trois points de plus au classement général.

"Après hier, quand on se fait bloquer par ce drapeau rouge rouge en qualifications et que l'on démarre quatrième, j'ai fait du mieux que j'ai pu [en course]. J'ai fait de mon mieux, je pense que l'équipe a fait un excellent travail sur la stratégie pour dépasser les Ferrari. Nous pouvons être très satisfaits de notre journée. C'était très agité avec la pluie et tout le reste, mais je pense que nous avons bien géré et j'ai augmenté mon avance [au championnat]. Je ne m'y attendais pas hier soir donc je pense que c'est positif", commente Verstappen.

Le deuxième Carlos Sainz, Ferrari, le vainqueur Sergio Perez, Red Bull Racing, Christian Horner, team principal, Red Bull Racing, et le troisième Max Verstappen, Red Bull Racing, sur le podium

Le podium de Verstappen est néanmoins menacé, Ferrari a porté réclamation contre le Champion du monde et contre Pérez pour un incident lors de leur arrêt, les deux hommes ayant mordu la ligne délimitant la zone de sortie des stands.

Cet incident, facilité par la faible adhérence de la piste, témoigne des difficultés que les pilotes de la grille ont eu à gérer lors de la course. Avec de la pluie en début de course, deux drapeaux rouges, plusieurs interventions du Safety Car et un gros crash pour Mick Schumacher, Verstappen n'a pas vécu l'une des journées les plus tranquilles de sa carrière.

"Surtout quand c'est mouillé, que l'on n'a pas vraiment roulé sur le mouillé ici et que les pneus sont très glissants", ajoute-t-il. "Il faut simplement essayer d'être très concentré, c'est facile de faire une erreur bien sûr, mais heureusement rien de vraiment fou n'est arrivé, à part [l'accident de Schumacher]. Mais j'ai entendu dire qu'il allait bien donc c'était une bonne journée dans l'ensemble."