Verstappen n'a pas tremblé malgré les attentes de ses fans

Il y a à peine six ans, le meilleur résultat d'un pilote néerlandais en Formule 1 était une troisième place, signée Jos Verstappen, et la perspective d'un retour du championnat à Zandvoort était plus qu'utopique. Mais beaucoup de choses peuvent se passer en six ans, et nous l'avons aujourd'hui avec une victoire d'un pilote néerlandais, Max Verstappen, au Grand Prix des Pays-Bas.

Malgré la pression que représente une course à domicile, surtout lorsque celle-ci revient au calendrier après une absence de 36 ans, Verstappen n'a pas commis une seule erreur durant les 72 tours de course. Le pilote Red Bull a enlevé le drapeau à damier avec 21 secondes d'avance sur Lewis Hamilton et en ayant pris un tour minimum sur tous les pilotes classés au-delà de la troisième place.

Sans surprise, le Néerlandais était très heureux en sortant de sa monoplace. "Je pense que l'ensemble du week-end a été très positif et je n'aurais pas pu demander mieux pour mon Grand Prix national", a-t-il déclaré sur Sky Sports. "C'est toujours délicat car tout le monde attend beaucoup de vous et il est très difficile de répondre à ces attentes, surtout dans un championnat aussi serré que celui-ci. Mais de notre côté, aujourd'hui encore, nous avons fait tout ce qu'il fallait en tant qu'équipe, nous avons pris un bon départ, nous avons pris les bonnes décisions lors des arrêts au stand et nous nous sommes assurés d'avoir le bon écart."

Pourtant, les clés de la victoire n'ont pas été données à Verstappen une fois le premier virage du premier tour franchi. Le Néerlandais a dû gérer son écart avec Lewis Hamilton, qui a tenté deux undercuts pour dépasser le pilote Red Bull, et la stratégie à un arrêt de Valtteri Bottas.

"[Mercedes] a tout tenté avec nous, y compris en gardant Bottas en piste et en me rendant la vie dure, ce qui est fair play. Mais nous les avons très bien contré, donc je suis très heureux de cette victoire. Lewis a mis la pression pendant toute la course, donc vous pouvez voir que les deux voitures sont très proches. Au final, tout se joue à des détails."

Avec cette victoire, Verstappen reprend les commandes du championnat. Le Néerlandais compte désormais trois points d'avance sur Lewis Hamilton alors qu'il ne reste officiellement que huit courses à disputer. Verstappen ne s'attend pas à rester premier très longtemps toutefois, car le prochain rendez-vous, fixé à Monza, devrait mettre en valeur les qualités de la Mercedes W12.

"La voiture est bonne dans certains domaines et moins bonne dans d'autres, par rapport à la [Mercedes] qui est meilleure en vitesse de pointe et en puissance, donc Monza lui convient un peu mieux", a-t-il affirmé. "Mais je pense que ce sont toujours les petits détails qui comptent. C'est pourquoi dans un week-end il faut vraiment travailler sur les réglages, car parfois vous pouvez gagner beaucoup de temps sur un tour en améliorant un peu l'équilibre."

"Avec les courses à venir, certaines vont probablement favoriser un peu plus [les Mercedes], mais nous allons continuer à attaquer et en tant qu'équipe, nous allons simplement essayer de ne pas commettre d'erreurs."