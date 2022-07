Verstappen : Je ne devrais pas avoir une telle avance sur Leclerc

Rares sont ceux qui auraient pu prédire un tel retournement de situation dans la course au titre de Formule 1. Après trois courses, Charles Leclerc comptait déjà 46 points d'avance sur Max Verstappen, victime de deux pannes ; huit Grands Prix plus tard, le Monégasque accuse 63 longueurs de retard sur son rival après avoir subi trois abandons, dont deux sur problème mécanique et sa sortie de piste d'hier au Castellet.

Dans ce laps de temps, Verstappen a donc marqué 109 points de plus que Leclerc, mais le pilote Red Bull est bien conscient qu'un tel bilan comptable n'est absolument pas représentatif du rapport de force avec la Scuderia Ferrari, qui compte déjà huit pole positions sur douze possibles cette saison.

"Il reste très important de toujours marquer des points, même lors d'une mauvaise journée, et c'est ce que nous avons fait en Autriche", a commenté Verstappen après sa victoire au Grand Prix de France. "Bien sûr, l'avance que nous avons est super, mais elle est sûrement un peu plus grande qu'elle ne devrait l'être, quand on regarde les performances des deux voitures." Le Champion du monde en titre avertit donc : "Beaucoup de choses peuvent arriver."

Max Verstappen pourchasse Charles Leclerc au début du Grand Prix de France

Le chemin à parcourir reste effectivement long avec dix Grands Prix à disputer, mais Red Bull est désormais dans une situation idéale pour remporter les deux titres mondiaux, après avoir pourtant pris le tournant de la réglementation 2022 de manière tardive afin de maximiser ses chances de sacre l'an passé.

"Cela dépasse mes rêves les plus fous", s'extasie le directeur d'équipe Christian Horner. "Cela rend vraiment hommage à la détermination, au dévouement et au dur travail de l'équipe en coulisse à l'usine. On voit que Ferrari est aussi très compétitif cette année. On voit que Mercedes monte certainement en puissance. Mais considérant que nous étions probablement la dernière écurie à faire complètement la transition avec cette année, c'est un travail phénoménal."

Ce dimanche, c'est encore une fois un duel très serré qui s'annonçait entre le poleman Charles Leclerc et son dauphin Max Verstappen, mais le leader a perdu le contrôle de son bolide rouge peu après le premier arrêt de son adversaire. Verstappen s'attendait à avoir de grandes difficultés à tenir le rythme de Leclerc, mais il était à moins de deux secondes au terme de ce relais initial.

Si le pilote Ferrari ne s'était pas accidenté au Beausset, l'undercut de Red Bull aurait probablement fonctionné, tout en parvenant à maintenir une stratégie à un arrêt : "C'était la limite la plus précoce pour un arrêt, et la dégradation pneumatique était meilleure que ce à quoi nous nous attendions en abordant la course, à vrai dire." Telle est l'analyse de Horner, selon qui Verstappen aurait ensuite "pu se défendre assez confortablement" grâce à la vitesse de pointe de la RB18, mais c'était "très, très serré entre les deux écuries avec une approche très différente dans la manière d'obtenir le temps au tour ici".