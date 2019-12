Verstappen : L'avenir chez Red Bull dépendra du début de saison 2020

Depuis plusieurs saisons, Red Bull démarre les campagnes en retrait sur le plan des performances pour finir par refaire une partie de son retard, trop tard cependant pour que ses pilotes puissent se mêler à la lutte pour les titres mondiaux qui lui échappent depuis 2013. Or, Max Verstappen est un homme pressé et en dépit de son âge encore jeune, il veut désormais pouvoir se battre pour la couronne mondiale, à commencer par 2020. La saison sera d'autant plus cruciale qu'il s'agira également de celle où le Néerlandais devra décider de son avenir, alors que de nombreux baquets seront disponibles dans les écuries de pointe.

Réagissant aux commentaires de Christian Horner, team principal de Red Bull, qui juge que la saison 2019 de Verstappen est la meilleure de sa carrière, le pilote a déclaré : "Pour moi, ça ne peut être que ma meilleure année. C'est juste naturel. Je pense juste que l'expérience que vous accumulez au fil des années vous aide clairement beaucoup."

"Le package de cette année, au début, était un peu compliqué. Nous ne pouvions pas vraiment nous battre pour des victoires. Les podiums étaient aussi assez difficiles. Donc il s'agissait d'essayer d'être aussi constant que possible. Nous espérons juste être plus compétitifs la saison prochaine. Nous savons que nous devons être compétitifs dès le début et capables de nous battre pour le titre. Nous faisons donc le maximum d'efforts pour ça. Ça ne va pas être facile, mais on va se battre. On va tout essayer."

Concernant son propre avenir, Verstappen est un candidat évident pour Mercedes, surtout si le constructeur devait perdre Lewis Hamilton, qui est lié par la rumeur à Ferrari. Mais le #33 refuse encore de se projeter, tout en insistant sur l'importance du début de saison 2020. "Honnêtement, je ne pense pas beaucoup [à mon avenir]. Je sais qu'il y a d'autres possibilités bien sûr après l'an prochain. J'ai encore une année de contrat. Mais je pense que le plus important est de juste voir ce qui se passe au début de saison. Et ensuite, à partir de là, nous verrons."

Il garde tout de même confiance en Red Bull pour jouer le titre. "C'est ce que je crois. C'est pourquoi je suis dans l'équipe. Je pense, vous savez, qu'ils ont démontré par le passé qu'ils pouvaient le faire. Donc ce n'est pas qu'un vœu pieux. Ce n'est pas facile, vous savez que la concurrence est très forte. Mais comme je l'ai dit avant, nous allons tout essayer l'an prochain, car il s'agira d'une année importante et ensuite nous verrons."