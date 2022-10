Verstappen aura "besoin d'un bon départ" pour rester en tête

En retrait lors des séances d'essais libres, Max Verstappen a finalement été le pilote le plus rapide en qualifications au Grand Prix de Mexico. En Q3, le pilote Red Bull a surpris les Mercedes, qui s'étaient jusqu'alors adjugé les meilleurs chronos ce samedi, et avec deux tours bouclés sous les 78 secondes, le double Champion du monde s'est assuré de la pole avec trois dixièmes d'avance sur son plus proche poursuivant.

La position de pointe n'est cependant pas la plus avantageuse au Mexique, en raison de la longueur de la ligne droite des stands du Circuit des Frères Rodríguez. Plus d'un kilomètre sépare le poleman du point de corde du premier virage, ce qui laisse amplement le temps à ses poursuivants de capitaliser sur le phénomène d'aspiration pour tenter un dépassement avant d'aborder cette première courbe.

Conscient de ce problème, lui qui était passé de la troisième à la première place au départ l'an passé, Verstappen s'en remet donc à une excellente impulsion pour réussir à conserver le commandement.

"C'étaient de bonnes qualifications", a-t-il résumé en sortant de sa monoplace. "C'était serré mais je pense que nous avons fait de bons ajustements après les EL3, le rythme était meilleur [qualifications]. C'est incroyable d'être en pole ici [au Mexique]. Bien sûr, il y a un très long chemin jusqu'au premier virage, donc je vais avoir besoin d'un bon départ. Je pense que nous avons une voiture compétitive, et c'est le plus important."

La tâche sera d'autant plus difficile pour Verstappen que le Néerlandais devra compter sur lui-même : son coéquipier Sergio Pérez a pris le quatrième temps, devancé par les deux pilotes Mercedes. Le déficit de puissance est généralement moins important à Mexico compte tenu de l'altitude (2,2 km au-dessus du niveau de la mer), Verstappen s'attend donc à croiser le fer avec les W13 en course, mais n'exclut pas un come-back de Pérez.

"Checo sera au rendez-vous demain, j'en suis sûr", a-t-il affirmé. "Nous avons une voiture compétitive. La course sera très amusante, avec beaucoup d'action. Je pense que ce sera serré en course [avec les Mercedes]. Normalement, elles ont un très bon rythme. Tout dépendra de ce que nous pouvons faire avec la stratégie, nous allons y réfléchir ce soir."