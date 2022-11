Verstappen : Un blocage de roue "me coûte la pole"

C'est depuis la deuxième place sur la grille que Max Verstappen prendra le départ du sprint du Grand Prix de São Paulo samedi. Bien qu'il ait signé le record dans le premier et le troisième secteur lors de son ultime tour rapide en qualifications, le pilote Red Bull a été coiffé au poteau par la surprise Kevin Magnussen.

Accusant deux dixièmes de retard sur le pilote Haas sur la ligne, Verstappen explique ce déficit par un blocage de roue dans le deuxième secteur, alors que la pluie refaisait son apparition.

"Nous savions que ça allait se jouer sur ce tour-là parce qu'il y avait un risque de pluie", commente le Néerlandais, qui n'a réalisé qu'un seul tour chronométré en Q3. "Je crois que j'étais la quatrième ou cinquième voiture [en piste] et j'ai bloqué ma roue dans le virage 8. Ça me coûte la pole aujourd'hui."

La séance qualificative d'Interlagos a été particulièrement difficile à gérer en raison des conditions météo changeantes. Ainsi, les pilotes ont dû passer des gommes intermédiaires aux slicks avant de jouer les équilibristes au retour de la pluie.

Si Verstappen s'en est bien sorti en prenant le deuxième temps, cela n'a pas été le cas de la plupart des pilotes habituellement aux avant-postes : Charles Leclerc, sur les mauvais pneus, a signé le dixième temps, Sergio Pérez le neuvième et Lewis Hamilton le huitième. C'est donc derrière Magnussen mais devant Russell et Norris que le double Champion du monde s'élancera.

"C'était difficile, il fallait trouver la limite dans le niveau d'attaque", ajoute Verstappen au sujet des qualifications. "On ne voulait pas faire de grosses erreurs et potentiellement se faire éliminer, on est donc restés calmes de Q1 à Q2. Ça a été un peu plus une loterie en Q3 mais on est quand même en première ligne."

"Par rapport à mes adversaires de demain, ça se présente bien. Dans ces conditions, tout peut arriver, et nous sommes toujours à l'avant, ce qui est le plus important. […] J'essaierai toujours de m'amuser mais je pense que l'approche doit toujours être la même. Nous verrons à quel point nous serons compétitifs demain lors du [sprint] mais aussi quelle sera la météo. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer mais ça rend Interlagos toujours très spécial pour tout le monde."