Verstappen conserve sa boîte de vitesses après son crash

Après examen de la pièce à la suite de l'accident des qualifications, Red Bull Racing a décidé de ne pas changer la boîte de vitesses de Max Verstappen avant la course du Grand Prix d'Arabie saoudite de F1, comme l'a confirmé le document officiel de la FIA listant les pièces changées sous régime de parc fermé. Le Néerlandais s'élancera donc depuis la troisième place sur la grille.

Lors de son ultime tentative de la Q3 au Grand Prix d'Arabie saoudite, Verstappen disposait de près de trois dixièmes d'avance sur Lewis Hamilton au moment d'aborder le dernier virage du circuit de Djeddah. Toutefois, le Néerlandais a bloqué légèrement son pneu avant gauche, s'est retrouvé hors de position et a tout de même tenté de réaccélerer le plus tôt possible pour perdre le moins de temps. Cette obstination a finalement débouché sur un contact avec le muret extérieur en sortie.

Au-delà de la perte d'une opportunité de signer la pole sur un circuit où les dépassements sont annoncés compliqués en conditions de course, le choc et le fait que le demi-train arrière droit ait été brisé dans l'incident ont vite laissé craindre que la boîte de vitesses du Néerlandais ait subi des dégâts irrémédiables. Justement changée lors de ce Grand Prix (comme celle de Hamilton), un nouveau remplacement de cette pièce entre les qualifications et la course aurait débouché sur une pénalité de cinq positions sur la grille, car les boîtes doivent tenir six GP consécutifs.

Red Bull Racing, par la voie de l'un de ses responsables, Helmut Marko, avait indiqué peu après la séance pour la chaîne autrichienne ServusTV qu'"aucun risque" ne serait pris sur le sujet, si jamais il y avait le moindre doute après examen de l'élément. Visiblement, les doutes ont donc été levés.