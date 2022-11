Verstappen : Bouchonner Leclerc, est-ce que ça aurait été fair-play ?

Principal enjeu de la dernière course de la saison en Formule 1, la bataille pour la deuxième place du championnat entre Sergio Pérez et Charles Leclerc a tourné à l'avantage du Monégasque au Grand Prix d'Abu Dhabi.

Pérez a longtemps occupé le deuxième rang en course mais a ensuite effectué un second arrêt quand Leclerc n'allait en faire qu'un, et il a achevé sa remontée à une seconde seulement de la Ferrari sous le drapeau à damier, non sans avoir laissé filer un peu de temps derrière deux anciens pilotes Red Bull.

Max Verstappen avait déclaré sa volonté d'aider son coéquipier, mais de là à se laisser rattraper par Leclerc afin de le ralentir ? Celui qui a creusé un écart de huit secondes sur la Ferrari n'avait pas franchement envie de se livrer à une telle manœuvre, et il est soulagé qu'on ne le lui ait pas demandé.

"Non, ça n'a pas été le cas, mais ç'aurait été une décision assez délicate", estime le Néerlandais. "On ne veut pas se retrouver… on peut bouchonner, mais est-ce que c'est fair-play ? Je ne pense pas que ce serait la plus belle manière de conclure le championnat et la saison. Checo semblait remonter suffisamment vite pour effectuer un dépassement, mais il a perdu pas mal de temps dans une bataille entre Pierre [Gasly] et Alex [Albon] – je le regardais sur l'écran."

Pérez a également mentionné le temps perdu lors de son deuxième relais, lorsque Verstappen économisait ses gommes pour aller jusqu'au bout alors que le Mexicain avait besoin d'attaquer avant son arrêt au stand à venir.

"La dégradation était assez élevée en mediums, mais avec le recul, collectivement, nous aurions pu attaquer un peu plus dans ce second relais pour Checo ; cependant, c'est toujours facile à dire après coup. À ce moment-là, nous pensions devoir être prudents avec les pneus. Nous avons fait beaucoup d'excellents week-ends, mais même lors d'excellents week-ends, il y a toujours des choses que l'on peut apprendre", conclut le double Champion du monde.

