Le titre de Verstappen pas terni par le GP d'Abu Dhabi, selon Horner

La décision du directeur de course, Michael Masi, de ne pas respecter la procédure de l'article 48.12 du Règlement Sportif pour que le dernier tour du dernier Grand Prix de la saison 2021 se dispute sous drapeau vert a contribué à offrir à Max Verstappen un avantage énorme sur Lewis Hamilton, qu'il a converti en dépassant le Britannique pour l'emporter et être sacré, au terme d'une épreuve où il était pourtant nettement dominé par son rival.

Cette situation a précipité la F1, qui venait pourtant de vivre une des saisons les plus compétitives de son Histoire, dans la polémique, beaucoup de fans et d'observateurs ayant eu l'impression que tout avait été mis en œuvre, au mépris des règles, pour que ce dernier tour ait lieu en dépit d'une procédure claire et du désavantage sportif que son non-respect créait, aussi bien pour Hamilton que pour les pilotes qui n'ont pas été autorisés à revenir dans le tour du leader.

Même si l'écurie Mercedes a estimé qu'elle n'aurait pas gain de cause auprès de la Cour d'appel internationale de la FIA, qui auraient été chargée de juger la décision prise par l'un des représentants de la fédération pour potentiellement remettre en cause les résultats d'une épreuve, l'instance a bien été obligée de reconnaître que les événements de la fin du GP méritaient une enquête pour comprendre exactement leurs circonstances et les solutions à mettre en place à l'avenir.

En dépit des questionnements, le directeur de Red Bull Racing, Christian Horner, juge que tout cela ne va pas contribuer à ternir la valeur du premier titre de Max Verstappen et que la polémique va vite disparaître des esprits.

"Les gens dans ce métier ont la mémoire très courte. Nous avons même oublié ce qui s'est passé plus tôt cette année, car la saison a été très longue. Je pense que Max est incontestablement le Champion du monde méritant, quand on regarde le championnat dans son ensemble. Bien sûr, vous savez, les événements de dimanche ont suscité beaucoup de commentaires. Mais ça arrive. Ça arrive dans le sport."

Max Verstappen et Christian Horner fêtent le titre à Milton Keynes

"Je pense que nous avons eu beaucoup de malchance cette année. Nous avons eu de la chance avec la voiture de sécurité, mais nous avons fait les bons choix stratégiques. Nous avons gagné la course grâce à une bonne stratégie, un bon travail d'équipe et une bonne exécution par Max. Et le temps passera. Max est un Champion du monde très, très méritant, et nous en sommes incroyablement fiers. Et les livres d'histoire montreront toujours qu'il est le Champion du monde 2021."

Verstappen lui-même estime que les leçons tirées de l'histoire de la F1, notamment les controverses telles que la façon dont Ayrton Senna a remporté le championnat 1990 en provoquant une sortie de piste avec Alain Prost à Suzuka, montrent que le temps change la perception des gens.

"Même les championnats qui ont été gagnés, comme il y a 30 ans, ils ont aussi été parfois un peu controversés", a déclaré le Néerlandais. "Mais aujourd'hui, je pense que les gens, quand ils regardent des images comme ça, ils apprécient vraiment. Cela fait donc partie du sport."