Verstappen et les circonstances "un peu bizarres" de son titre

Max Verstappen est passé par toutes les émotions possibles au Grand Prix du Japon, lui qui avait la possibilité de décrocher son deuxième titre mondial sur le circuit de Suzuka. Le pilote Red Bull avait fait le plus dur en remportant une épreuve longuement interrompue par le drapeau rouge et qui n'a pas couvert la distance totale (305 km) en raison de la limite de temps, mais la confusion régnait quant au nombre de points en jeu.

Après la débâcle de Spa en 2021, la FIA a mis en place de nouveaux barèmes lors des cas où le Grand Prix n'arrivait pas à son terme. Les scénarios pour une distance inférieure à 75% ne donnaient pas Verstappen champion en dépit de la rétrogradation de Leclerc, or il s'est avéré que tous les points seraient distribués puisque la course s'est finie sous le drapeau à damier, entérinant ainsi le sacre du Néerlandais.

Comme l'a expliqué l'intéressé après la course, le flou laissé par la formulation de la règle à ce sujet a semé la confusion dans tout le paddock, "personne [n'étant] sûr à 100%" du barème appliqué, et donc de l'obtention du titre dès Suzuka. Les minutes qui ont suivi le retour de Verstappen dans les stands ont donc été composées d'annonces contradictoires.

"Quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, je pensais que nous n'avions pas remporté le titre parce qu'on ne savait pas si tous les points allaient être attribués ou non", a rapporté le nouveau double Champion du monde en conférence de presse. "Une fois que j'ai franchi la ligne, je me suis dit que ça avait été une course incroyable, qu'on avait encore marqué de gros points mais que je n'étais pas Champion du monde."

Max Verstappen soulève son trophée sur le podium.

"Pendant mon interview, après la course, mes mécaniciens se sont mis à célébrer. Je ne comprenais pas, je me suis rendu compte ensuite que Checo [Pérez] était deuxième, au lieu de Charles. Je ne savais toujours pas si tous les points [étaient attribués] ou seulement la moitié des points. On est venu me voir pour me dire que j'étais le Champion du monde !"

"Donc j'ai fêté ça [avec l'équipe] et, soudain, les gens me disaient que non, [je n'étais pas champion], qu'il me manquait encore un point. Incroyable. C'était un peu bizarre. En fin de compte, on avait assez de points, donc on était de nouveau Champion du monde. [rires]"

Le dénouement du Grand Prix du Japon 2022 aurait pu être beaucoup plus simple, si le drapeau rouge brandi dans les premiers kilomètres n'avait pas été enlevé par la direction de course deux heures plus tard. Dans ce cas de figure, aucun point n'aurait été attribué et la course au titre reportée à Austin.

Mais cela aurait aussi signifié que les nombreux spectateurs japonais s'étant rendus à Suzuka pour assister au retour de la F1 au pays de Honda, près de 200'000 sur l'ensemble du week-end, n'auraient vu que la moitié d'un tour sous drapeau vert. Verstappen est donc heureux d'avoir pu leur offrir un peu de spectacle.

"Je suis très heureux que nous ayons pu rouler au final", a-t-il indiqué. "Il pleuvait assez fort et c'était vraiment difficile pour nous mais, heureusement, nous avons fait pas mal de tours et la voiture était une fusée dans les conditions intermédiaires. Je suis très heureux de gagner ici, mais aussi très heureux de voir tous les fans rester [dans les tribunes]. Il commençait à faire un peu sombre sur la fin mais je suis très heureux que nous ayons pu courir ici, parce que s'en aller sans faire la course aurait été horrible."

Voilà donc Verstappen adoubé pour la deuxième fois à 25 ans seulement, dans une saison où le Néerlandais a fait preuve d'abnégation de compétitivité continue et de maturité. Le début d'année n'avait pas été heureux pourtant, avec un manque de fiabilité évident pour sa machine et une forte compétitivité de Ferrari, mais il n'a jamais baissé les bras.

"Ça a été une saison incroyable", a-t-il expliqué sur Sky Sports. "Nous avons signé beaucoup de bons résultats, et ça a été très agréable parce que nous avons connu un démarrage difficile mais nous nous sommes repris très rapidement, nous n'avons rien lâché, nous nous sommes améliorés continuellement. C'est incroyable de remporter le titre ici, pour tous ceux qui travaillent pour Honda et pour tous les fans japonais."