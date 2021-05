Lors de son premier passage par les stands, alors que la lutte faisait rage avec Lewis Hamilton en tête du Grand Prix, Max Verstappen a plongé dans les stands à la fin du 23e tour. Une fois immobilisé devant le garage Red Bull, l'arrêt a été inhabituellement long, durant 4,2 secondes alors même que l'écurie est la plus rapide dans l'exercice et flirte en temps normal avec la barre des deux secondes.

Ce retard a été causé par un mauvais timing, une partie des mécaniciens responsables des roues à gauche étant arrivés en retard, visiblement surpris par la rentrée du Néerlandais, comme si celle-ci avait été trop tardivement annoncée. L'erreur n'a pas coûté très cher au pilote et à son équipe car Lewis Hamilton a allongé son premier relais et Valtteri Bottas était trop loin pour en profiter.

Toutefois, au moment d'évoquer devant les médias cette erreur sans conséquence, les dirigeants Red Bull n'ont pas tout à fait eu le même son de cloche sur les raisons de ce qui aurait pu coûter une place en piste dans d'autres circonstances. Interrogé sur le sujet, Christian Horner, le directeur de l'écurie, a expliqué que Verstappen avait pris lui-même l'initiative de rentrer.

"Il a décidé lui-même de rentrer [au stand]", a expliqué le Britannique. "Nous ne l'attendions donc pas, c'est pourquoi le stand n'était pas prêt et l'arrêt une seconde [plus long]... Je pense que les gars ont fait un travail phénoménal pour rattraper cela aussi vite. Nous avons perdu un minimum de temps et avons conservé la position en piste, donc il y a eu un très beau sauvetage."

Une version des faits qui semble correspondre à ce qu'il est possible de percevoir au travers des communications radio sur F1 TV, où le fait que Verstappen s'apprête à plonger dans les stands n'est pas évoqué directement dans la 23e boucle, ni par le pilote ni par l'ingénieur Gianpiero Lambiase.

Toutefois, Helmut Marko, conseiller Red Bull, a pour sa part avancé une autre explication, sur la base d'une confusion après un échange entre le pilote et son ingénieur de piste "Il s'agissait d'une incompréhension", a déclaré l'Autrichien. "L'ingénieur de course a dit 'prochain tour', [Verstappen] a pensé au tour [en cours], et n'a pas compris."

Cette explication-là n'est en revanche pas vraiment vérifiée par l'écoute des messages radio car, dans le tour précédant celui de l'arrêt, le passage au stand n'est pas évoqué et dans le tour de l'arrêt, la seule discussion évoquant l'arrêt au stand concernait un éventuel changement sur l'aileron avant, ce que Verstappen a refusé en répondant "C'est OK".

Le Néerlandais, quelques temps après l'arrêt, une fois qu'il a reçu la consigne de faire attention à ses pneus, a indiqué à la radio qu'il faudrait "discuter" après la course de ce qui s'était "mal passé" lors de l'arrêt, ce à quoi Lambiase a répondu : "Ouais, je sais ce qui s'est passé", sans toutefois s'étendre plus sur le sujet.

partages