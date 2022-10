Max Verstappen conserve la pole à Suzuka

La pole position de Max Verstappen était potentiellement en danger à Suzuka, mais après avoir fait un tour chez les commissaires en compagnie de Lando Norris pour s'expliquer, le Néerlandais s'élancera bien de la première place sur la grille ce dimanche. Les commissaires l'ont bien reconnu coupable d'une infraction à l'article 33.4 du Règlement Sportif (évoquant le pilotage erratique ou dangereux), mais n'ont appliqué qu'une réprimande (sa première de la saison), ce qui ne change donc rien à sa position de départ.

Dans le détail, les commissaires justifient leur décision comme suit : "Le pilote de la voiture 1 [Max Verstappen] était conscient de la présence de la voiture 55 [Carlos Sainz] devant et que la voiture 4 [Lando Norris] arrivait derrière, et il a décidé de réaccélérer au moment précis où la voiture 4 a décidé de [le] dépasser. Malheureusement, en raison du manque de température dans les pneus de la voiture 1, le pilote a temporairement perdu le contrôle ce qui a entraîné un 'décrochage' dans le sens anti-horaire."

"Le pilote de la voiture 4 a indiqué qu'il s'agissait simplement d'un incident malheureux, cependant il est de la responsabilité du pilote de conserver à tout moment le contrôle de sa voiture. Concernant la pénalité, toutes les précédentes infractions de cette nature ont conduit à une réprimande, en conséquence une sanction similaire est imposée dans ce cas."

L'incident pour lequel Verstappen a été convoqué s'est déroulé au début de la Q3, moment où les deux hommes étaient dans un tour de préparation. Alors qu'il devançait directement Norris sur la piste à l'approche du 130R, le pilote Red Bull a pris ses distances en accélérant dans ce virage avant de ralentir nettement à la sortie.

Derrière lui, la McLaren frappée du numéro 4 s'était déjà lancée à pleine vitesse vers la chicane afin d'entamer son premier tour chronométré et avait pour projet de dépasser le Néerlandais, qui semblait simplement se maintenir à la droite de la piste. Toutefois, peu avant que le Britannique n'arrive à sa hauteur, le #1 a brusquement accéléré avec le volant braqué vers la gauche, ce qui a entraîné un travers qui a eu pour effet de positionner la RB18 sur le chemin de la MCL36.

Dans un réflexe, Norris a alors dû plonger dans la zone d'herbe à gauche de la piste pour éviter une collision à haute vitesse. Il a cependant réussi à conserver le contrôle de sa voiture et à la remettre sur la piste et en ligne pour aborder la chicane. Plus tard dans la séance, quand les deux hommes se sont retrouvés cote à cote en piste, le Champion du monde 2021 a semblé faire un geste d'excuse à son ami.

En conférence de presse, il s'était en revanche montré un peu plus offensif : "Nous étions sur notre tour de sortie, et oui, nous faisions tous la queue pour essayer de créer un écart avec tout le monde. Il a quand même voulu me passer à la chicane, et j'étais sur le point d'accélérer, mais j'avais des pneus très froids donc j'ai eu une petite perte de contrôle, et c'est pour ça qu'il a dû m'éviter. Si on est un peu plus respectueux, alors tout le monde fait la queue. Personne n'essaie de passer dans la dernière chicane, donc en essayant de me doubler, on crée ce genre de problème."

Quant à Norris, il avait déclaré s'attendre à ce que Verstappen soit pénalisé pour cette situation dangereuse : "Oui, c'est certain [qu'il va être pénalisé]", avait-il lancé sur Sky Sports. "On dépasse toujours avant le dernier virage, même si tout le monde est toujours d'accord pour ne pas le faire, tout le monde le fait. Ça n'a pas d'importance. Il aurait fait la même chose s'il était dans ma situation, mais je ne me serais pas déporté sur lui si j'avais été dans sa situation."