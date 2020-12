Verstappen a craint une crevaison comme à Imola

Max Verstappen a signé lors de l'ultime manche de la saison 2020 sa seconde victoire de l'année pour le compte de Red Bull, après le GP du 70e Anniversaire à Silverstone. Le Néerlandais n'a jamais vraiment été sous pression une fois le départ réussi, même au moment de la relance sous Safety Car.

Il a franchi la ligne d'arrivée avec une quinzaine de secondes d'avance sur la Mercedes de Valtteri Bottas, confirmant la bonne fin de campagne de l'écurie de Milton Keynes et ses progrès en termes de rythme sur un tracé qui réussit traditionnellement à la marque allemande. "La course était agréable", a déclaré Verstappen. "Nous avons pris un bon départ, et à partir de là j'ai pu gérer l'écart et prendre soin de mes pneus."

"Le Safety Car est un peu sorti à un mauvais moment, je pense, parce que nous avons dû faire un très long relais sur les durs, bien entendu. Heureusement, le pneu a résisté mais il faut toujours le gérer un peu plus. La voiture était vraiment bonne, et avec un bon équilibre, donc il était possible de prendre soin des pneus et j'ai pu creuser un écart tout au long de la course."

Verstappen a expliqué à son ingénieur de course qu'il ressentait une vibration à une douzaine de tours de l'arrivée. Une information qui cachait une crainte d'un scénario similaire à Imola où le #33 était sorti de piste à la suite d'une crevaison. "Je repensais un peu à Spa, mais évidemment à Imola. Je gardais un œil dessus dans chaque ligne droite. Mais par chance, tout s'est bien passé. Le rythme était toujours là, les pneus toujours performants."

Avec cette victoire pendant que Bottas terminait second, Verstappen s'est rapproché à neuf unités de la place de vice-Champion. Il a reconnu avoir été surpris de pouvoir dominer Mercedes aussi facilement à Abu Dhabi, et estimé que cela montrait à quel point Red Bull devait être performant dès l'entame des saisons pour pouvoir espérer jouer le titre.

"Je ne m'attendais pas avant d'arriver ici à gagner la course et à être en pole position. J'ai aussi lu qu'ils ont dû diminuer un peu la puissance des moteurs, donc bien sûr, ça ne les aide pas. En général, je pense que la voiture s'est très bien comportée, et je crois que c'est mieux que ce que l'on attendait, donc bien sûr je suis très content."

"C'est une excellente façon de terminer la saison, un bon coup de boost pour tout le monde dans l'équipe. J'espère juste que nous nous inspirerons des années précédentes et que nous serons plus forts au début de la saison pour pouvoir leur donner un peu plus de fil à retordre."

Related video