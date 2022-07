Verstappen ne crie pas victoire après sa pole

Max Verstappen a obtenu la pole position ce vendredi au Grand Prix d'Autriche, mais contre toute attente, ce n'est que la troisième fois de la saison que le pilote Red Bull signe le meilleur temps des qualifications. Et encore une fois, ça n'a pas été une mince affaire !

Sur la piste qui porte le nom de son employeur, avec un public acquis à sa cause, Verstappen n'était que troisième en Q1 et deuxième en Q2. Le premier run de Q3 l'a vu prendre la tête, mais après deux interruptions au drapeau rouge, les pilotes Ferrari se sont hissés juste devant dans leur dernier run, avant que Verstappen ne reprenne l'avantage pour trois centièmes dans son ultime tentative.

"On a attendu très longtemps, évidemment, entre les deux runs. Et ce n'est jamais super. Une fois qu'on est dans le rythme, c'est bien de simplement continuer", souligne le Néerlandais. "La température de la piste baissait, le vent changeait un peu. En fin de compte, c'étaient des qualifications très serrées. Et c'est une piste très difficile pour faire un tour parfait. Il n'y a pas tant de virages que ça, mais les virages que l'on a sont relativement délicats, c'est facile d'y commettre une erreur. Mais je suis évidemment très content de la pole, tout en sachant que c'est demain et dimanche que l'on peut marquer des points."

"Mes premier et troisième virages n'étaient pas les meilleurs qui soient, alors je savais que le reste du tour devait être parfait pour pouvoir faire quelque chose. Le dernier secteur en particulier était bien meilleur que ce que j'avais fait précédemment, plus à la limite évidemment avec les limites de la piste", ajoute celui qui avait tout juste l'extrémité de ses roues droites sur la ligne blanche à la sortie de l'avant-dernier virage. "C'était bien, c'était serré, et je savais que ça le serait. C'est agréable d'être juste devant."

Verstappen est donc conscient que le plus dur reste à faire lors du sprint et de la course, mais il fait preuve d'optimisme dans cette optique. "En théorie, nous avons une excellente voiture. Les qualifications ne sont pas notre point fort. J'espère juste passer le premier virage proprement avec un bon envol, et à partir de là, vous savez, tout peut arriver. Mais je me sens confiant avec la voiture que nous avons." Rappelons que le Champion du monde en titre a un taux de réussite exceptionnel au Red Bull Ring, avec quatre victoires sur les six derniers Grands Prix.